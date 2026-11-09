وكالة فارس: رئيس الوزراء العراقي زار إيران يوم الجمعة وأجرى مباحثات مع قاليباف

كشف مصدر مطلع عن زيارة غير معلنة استغرقت عدة ساعات، أجراها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إلى العاصمة طهران، تركزت على بحث جهود بغداد الرامية إلى نزع فتيل الأزمة وإنهاء الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، فان الزيارة جرت يوم الجمعة، حيث عقد الزيدي والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس الوفد الإيراني المفاوض، محمد باقر قاليباف.

وأكد المصدر أن المباحثات اقتصرت حصرًا على المساعي العراقية لوقف الحرب بين الجانبين الإيراني والأمريكي، دون التطرق إلى أي ملفات أخرى.

من جانبه، أعرب قاليباف خلال اللقاء عن تقديره للجهود والوساطة التي تبذلها بغداد، مستعرضًا تفاصيل مبادرة وخطة إيرانية تمتد ليومين.

وشدد قاليباف، في الوقت ذاته على ضرورة احترام واشنطن لحقوق إيران المشروعة في إطار هذه الخطة كشرط أساسي لدفع المفاوضات إلى الأمام وتحقيق نتائج إيجابية.

من جانبها، نقلت قناة «العربية الحدث»، اليوم الاثنين، عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء علي الزيدي، ترأس وفدًا عراقيًا أجرى زيارة سرية إلى طهران.

وذكرت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على مقترحات طرحها الزيدي لإنهاء الحرب على إيران، وطلب منه القيام بدور الوساطة.