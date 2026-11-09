وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 430 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي، دمرت 430 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية (من الساعة 5:00 مساء بتوقيت جرينتش أمس الأحد إلى الساعة 5:00 صباحا بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 430 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف التقرير أنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، وليبيتسك، وموسكو، وأوريول، وبسكوف، وسمولينسك، وتامبوف، وتفير، وتولا، بالإضافة إلى جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.