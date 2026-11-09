أردوغان: أبلغت ترامب بتحفظاتنا بشأن إيران وأكدنا استعدادنا للتحرك من أجل فتح باب السلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بتحفظات أنقرة بشأن إيران، وأكد الاستعداد للتحرك من أجل فتح باب السلام والدبلوماسية.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، نقلتها وكالة «الأناضول»: «لا نريد أن تتعرض إيران لموجة جديدة من الهجمات، ولا انزلاق منطقتنا إلى مزيد من عدم الاستقرار».

والسبت، بحث أردوغان، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ‏خلال اتصال هاتفي، سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، إلى جانب التطورات الإقليمية ‏والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وقالت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان ‏شدد خلال الاتصال على ضرورة إنهاء التوتر بين واشنطن وطهران، وحل الخلافات عبر ‏الوسائل الدبلوماسية، مؤكدًا مواصلة أنقرة جهودها لتحقيق السلام وإنهاء الحرب الأمريكية ‏الإيرانية.‏

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب أردوغان عن أمله في أن تسفر الجهود ‏الدبلوماسية المتزايدة عن نتائج إيجابية، مشددًا على أهمية مواصلة الاتصالات مع كل من موسكو ‏وكييف، مؤكدًا استمرار بلاده في الإسهام بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.‏

كما أعرب الرئيس التركي عن تقديره لدعم ترامب قمة منظمة الدول التركية التي عقدت في ‏الثلاثين من الشهر الماضي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.‏

وكان الرئيس التركي بحث في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع ‏نظيره الأمريكي، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.