نقيب المهندسين يفتتح معمل ABB للتدريب ويؤكد: نستهدف تأهيل المهندسين لمتطلبات سوقي العمل المحلي والعالمي

شهدت نقابة المهندسين افتتاح معمل شركة "ABB" للتدريب، ليكون ثالث معمل تدريب بالنقابة بعد معملي "شنايدر" و"سيمنز"، حيث افتتح نقيب المهندسين محمد عبدالغني- نقيب المهندسين المعمل التدريبي الجديد، بحضور المهندس رضا الشافعي -وكيل النقابة والمهندس المعتز بالله بركات- أمين عام مساعد النقابة والمهندس الاستشاري السيد حسن -أمين الصندوق المساعد للنقابة، والمهندس كريم علاء- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والمهندس محمد ثروت أمين الشعبة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، وقيادات النقابة، إضافة إلى قيادات شركة ABB، وعلى رأسهم أحمد حماد رئيس مجلس إدارة شركة "ABB"، الدكتور عبدالله قاسم -عضو مجلس إدارة شركة "ABB".

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني سعادته بهذه الخطوة والتعاون مع شركة "ABB" باعتبارها شركة رائدة في الصناعات الكهربائية بمصر والعالم.

وقال إن افتتاح المعمل يمثل انطلاقة لتعاون كبير بين النقابة والشركة؛ لتقديم برامج تدريبية متميزة تحقق التأهيل الكامل للمهندسين.

وأشار نقيب المهندسين، إلى وجود مشروع نقابي متكامل لتأهيل ورفع كفاءة المهندسين، ومنظومة لتطوير المهنة تتدرج من مهندس ممارس إلى متخصص، واستشاري، مؤكدا أن النقابة تسعى لتأهيل المهندسين للسوق المحلي والعالمي أيضا، داعيا مجلس شعبة الهندسة الكهربائية إلى العمل على تحديد البرامج التدريبية التي تلبي تطلعات المهندسين، والاستفادة من جميع الشركات ذات الخبرات الكبيرة في الصناعة والتدريب.

وتابع: "مستعدون للتعاون مع جميع الجهات، وهدفنا تحقيق مصلحة المهندسين بشكل واضح ومباشر".

من جانبه، هنأ المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، مجلس ومهندسي شعبة الهندسة الكهربائية على افتتاح المعمل، داعيا إلى إرساء شراكة حقيقية وفعالة مع مصانع "ABB" لا تقتصر فقط على التدريب وزيارة المصانع، بل تمتد لأبعد من ذلك لتحقيق تعاون مثمر على أوسع مدى، معربا عن جاهزية النقابة لتوقيع بروتوكولات تعاون تدعم هذه الشراكة.

ووجه المهندس الاستشاري السيد حسن -أمين الصندوق المساعد - الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الشعبة الكهربائية على أدائهم المتميز ومخرجات أعمالهم، لا سيما إقامة أكثر من معمل تدريب بالنقابة، مؤكدا أن وجود معامل التدريب داخل النقابة يجب أن يكون هدفا رئيسيا، مع ضرورة التوسع في إنشاء معامل مماثلة بمختلف النقابات الفرعية، وقال: "زيارات المهندسين الميدانية والتدريب داخل المصانع أمر في غاية الأهمية"، مشددا على ضرورة إبرام بروتوكولات مع أفضل الشركات في مصر لتدريب المهندسين على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءتهم المهنية".

بدوره، أوضح المهندس كريم علاء، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ورئيس لجنة المعامل، أن مجلس الشعبة واجه تحديات عديدة حتى تم استكمال المعمل وجاهزيته للافتتاح والتدريب، مؤكدا أن المعمل يعكس رؤية متميزة لتغيير فكرة التدريب التقليدي؛ لكونه معمل "سمارت" يوفر تدريبا عمليا ونظريا واقعيا وقادرا على إعداد مهندس ملم باحتياجات سوق العمل وربطها بما درسه أكاديميا.

وشدد علاء، على أن افتتاح المعمل ليس أول ولا آخر تعاون مع شركة "ABB"، بل يجري التخطيط ليمتد التعاون ليشمل زيارات المصانع والتدريب العملي بها، مشيدا بقوة الشركة في مجال التدريب على التكنولوجيا الذكية التي تتسارع بشكل يتطلب تدريبا جادا ومتواصلا لمواكبتها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد ثروت -أمين شعبة الهندسة الكهربائية ومقرر لجنة المعامل، أن افتتاح المعمل يمثل خطوة مهمة تستحق الاحتفال. موضحا أن الدور الأصيل للنقابة يكمن في معرفة متطلبات سوق العمل وتأهيل المهندسين لاقتحامه.

وأشار ثروت، إلى أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة كبرى في المشروعات القومية والبنية التحتية، وهي مشروعات تقوم على جدارات هندسية حديثة لم يكن يُسمع عنها من قبل، مثل المدن والمباني الذكية والاستدامة، وهي مصطلحات لم يتطرق لها خريجو كليات الهندسة أثناء الدراسة، ومن هنا تبرز أهمية تدريب الخريجين الجدد على أحدث التكنولوجيات لمواكبة متطلبات المشروعات القومية وفتح أسواق العمل بمصر وخارجها.

وأكد ثروت أن معامل النقابة تقدم مادة علمية موثوق بها يصعب إيجادها خارج النقابة، وإن وجدت فتكون بتكاليف باهظة، بينما توفرها النقابة بمبالغ رمزية لا تستهدف الربح، بل تضمن فقط جدية المتدربين وكشف أن معمل "ABB" يتيح تدريبات متقدمة ومتميزة في استراتيجيات الصيانة والتنبؤ بالأعطال في لوحات الجهد المتوسط، وهو مجال مهني وحيوي.

ومن جانبه أكد أحمد حماد -رئيس مجلس إدارة شركة "ABB"- أن العالم يعتمد على التكنولوجيا، والتكنولوجيا بحاجة إلى مهندسين وكفاءات هندسية لتطويرها وتشغيلها، مؤكدا سعادته بالتعاون بين الشركة ونقابة المهندسين. مستعرضا تاريخ الشركة التي تعمل في مصر منذ عام 1926 "بدءا من العمل في سد أسوان"، مشيرا إلى أنها ظلت تعتمد على استيراد 100% من منتجاتها وكان العمل مقتصراً على الاجانب حتى عام 1979.

وأضاف حماد، أنه بمرور الوقت تغير الوضع تماماً؛ فأصبح كل العاملين مصريين، وباتت 78% من المنتجات مصنعة محليا، بل وأثبتت الكفاءة المصرية قدرتها على المنافسة العالمية من خلال تصدير منتجات الشركة إلى أوروبا وألمانيا نفسها رغم أنها قلب الصناعة العالمية.

وأعلن أن الشركة ستعتمد خلال العامين القادمين بنسبة 100% على الطاقة النظيفة والمستدامة، مشددا على أن معمل التدريب بالنقابة يهدف لرفع كفاءة المهندسين، وهو أمر يتطلب التطوير كل عامين لمجاراة التسارع التكنولوجي، مع ترحيب الشركة بتدريب المهندسين في مصانعها وعقد بروتوكولات تعاون مستمرة.

من جهته، أبدى الدكتور عبدالله قاسم -عضو مجلس إدارة شركة "ABB"- سعادته بالتواجد في نقابة المهندسين، واصفا إياها بالصرح العملاق لحماية المهنة والدفاع عن حقوق المهندسين، مؤكدا أن افتتاح المعمل يمثل بداية لشراكة قوية تهدف لتنمية برامج التدريب وتطوير المهندس المصري.

واستعرض قاسم مسيرة الشركة الممتدة عبر 100 عام في تطوير البنية التحتية والمشروعات العملاقة، مبينا دورها في تطوير الصناعة المصرية منذ عام 1979 وتوطين التكنولوجيا ودعم المنتج المحلي؛ حيث ارتفعت نسبة التصنيع المحلي من منتجات مستوردة بالكامل لتصل حاليا إلى 80% من المنتجات المصنعة محليا والتي تُصدر إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ولفت إلى أن مصنع الشركة المقام على مساحة 100 ألف متر مربع بات قلعة صناعية تمتلك خبرة تدريبية متميزة سواء في المعامل أو داخل المصانع.

قدم الاحتفالية وأدارها الدكتور المهندس محمد طراد، مؤكدا أن افتتاح المعمل يُعد حدثا متميزا ونقلة نوعية حقيقية لتأهيل المهندسين، وإنجازا يحسب لشعبة الهندسة الكهربائية ولمهندسي النقابة في إطار دعم ثوابت النقابة في رفع كفاءة المهندسين، موجها التحية لأعضاء هيئة مكتب النقابة على دعمهم المتواصل.

وعقب افتتاحه، تفقد نقيب المهندسين وقيادات النقابة معمل "ABB"، واستمعوا من مسئولي الشركة لشرح تفصيلي حول أجهزة التدريب الموجودة بالمعمل وما توفره من إمكانيات تدريبية متقدمة.