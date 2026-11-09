أوكرانيا تقصف مصنعا للمتفجرات ووقود الصواريخ قرب سان بطرسبرج بروسيا

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قال الجيش الأوكراني إن قواته استهدفت مصنعا ‌لإنتاج المتفجرات والوقود الصلب للصواريخ قرب مدينة سان بطرسبرج الروسية، مما ألحق أضرارا بثلاث ورش إنتاج.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور عبر تيليجرام أن قواتها قصفت مصنع موروزوف خلال الليل.

وأضافت أن ورش الإنتاج الثلاث بالمصنع لحقت ‌بها أضرار وأن العمل جار للتحقق من نطاق هذه الأضرار.

وقالت الهيئة إن "المصنع يطور وقودا صلبا لمحركات أنظمة الصواريخ الروسية من طراز توبول-إم، ويصنع ويزود محركات الصواريخ الباليستية من طراز إسكندر-إم بشحنات الوقود الصلب"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي المقابل، أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية قصفت ثلاث محطات كهرباء فرعية في أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية، كما قصفت سفينة شحن في البحر الأسود قالت موسكو إنها تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت محطات كهرباء فرعية في مقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي وفينيتسا، بالإضافة إلى ضرب مصنع "جلوبين" في مقاطعة بولتافا، بحسب موقع «العربية.نت» الإخباري.