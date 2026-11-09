رئيس الوزراء الباكستاني يوجه وزارة الخارجية إلى تكثيف المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لقطاع غزة المتضرر من الأمطار

صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، بأنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية لاتخاذ جميع الوسائل الممكنة من أجل "تكثيف المساعدات الإنسانية" بشكل عاجل إلى قطاع غزة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غمر عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي فلسطينيين نازحين بالمياه.

وقال رئيس الوزراء إن الصور الواردة من غزة "تمزق نياط القلب"، في ظل غمر مياه الأمطار للخيام، ومحاصرة أطفال غزة الذين لا يجدون مكانا يلجأون إليه، حيث أصبحوا عالقين، ويواجهون الجوع والبرد القارس، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وكتب على منصة "إكس": "وجهت وزارة الخارجية إلى سلوك جميع السبل الممكنة لتكثيف المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

وأضاف رئيس الوزراء أنه يشعر أيضا "بقلق بالغ إزاء استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى حرمان الشعب الفلسطيني الباسل في غزة من المساعدات الإنسانية الأساسية".

واستطرد قائلا: "أدين بشدة هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار وللقانون الدولي، وهذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني".