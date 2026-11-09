 نبيل فهمي يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات رفيعة المستوى والمشاركة في مجلس وزراء العدل العرب - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2026 1:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟

النتـائـج تصويت

نبيل فهمي يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات رفيعة المستوى والمشاركة في مجلس وزراء العدل العرب

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 12:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 12:11 م

يتوجه نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إلى الجزائر، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى حول مختلف القضايا العربية، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال مجلس وزراء العدل العرب الذي تستضيفه الجزائر.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين جامعة الدول العربية والجزائر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز قدرة الجامعة على التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الأمين العام على مواصلة التشاور المباشر مع القيادات العربية، وتعزيز دور الجامعة في دعم الأمن والاستقرار، والبناء على الدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في منظومة العمل العربي المشترك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك