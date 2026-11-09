الاحتلال يطرح عطاء لبناء 732 وحدة استعمارية في مستعمرة جفاعوت غرب بيت لحم

وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نشر سلطات الاحتلال عطاءً جديدًا لبناء 732 وحدة استعمارية في مستعمرة «جفاعوت» غرب بيت لحم، ضمن المرحلة الأولى من المشروع. ويحمل العطاء الرقم 261/2026، ويشمل بناءً سكنيًا متعدد الطوابق إلى جانب استعمالات تجارية ومبانٍ ومؤسسات عامة، وفق الإعلان الأول المنشور في سجل سلطة أراضي إسرائيل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن التحقق المباشر من وثائق العطاء يُظهر تحديد السجل الأول من ديسمبر المقبل موعدًا لفتح تقديم العروض، والثامن والعشرين من الشهر نفسه موعدًا لإغلاقها.

وأشارت إلى أن العطاء السكني يتزامن مع نشر العطاء غير السكني رقم 263/2026 في الموقع نفسه، لتسويق قطعة للتجارة والتشغيل والمباني والمؤسسات العامة. ويُظهر اقتران الطرحين أن التوسع الاستعماري لا يقتصر على زيادة المباني السكنية، بل يشمل توفير مكونات اقتصادية وخدمية تدعم استدامة المشروع وتكريسه على الأرض الفلسطينية بمحافظة بيت لحم.

ولفتت إلى أن طرح العطاءات يشكّل انتقالًا بالمشروع الاستعماري من إقرار المخططات إلى تسويق الأراضي وفتح المجال أمام الشركات والمطورين للتنافس على استغلالها والبناء عليها، بما يهيئ لإبرام العقود وتنفيذ الوحدات والمرافق والبنية الاقتصادية والخدمية المرتبطة بها.

وتابعت الهيئة: «لا يعني نشر العطاء بدء البناء فعليًا أو ترسيته، لكنه يمثل خطوة عملية متقدمة نحو تحويل المخططات إلى وقائع على الأرض، ويُحتسب من تاريخ نشر إعلانه الأول، حتى إن لم تُنشر كراسته أو يبدأ استقبال العروض بعد».

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المستندة إلى مراجعة سجل ما يطلق عليها بسلطة أراضي إسرائيل، إلى نشر ما لا يقل عن 28 عطاءً لتسويق الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ مطلع عام 2026 وحتى الثامن من نوفمبر، منها 18 عطاءً ذات مكوّن سكني تضمنت مجتمعة 7,815 وحدة استعمارية في مرات الطرح، إلى جانب عشرة عطاءات للاستعمالات غير السكنية.