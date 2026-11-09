كييف تعلن إسقاط 271 طائرة مسَيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 271 من أصل 317 طائرة مسَيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 317 طائرة مسَيرة من طراز "شاهد"، و"جيربيرا"، و"إيتالماس" وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريول، وكورسك، وبريمورسكو-أختارسك، وشاتالوفو، وميليروفو الروسية، ومن دونيتسك، ومن هفاردييسكي وتشاودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قِبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسَيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 271 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، و"جيربيرا"، و"إيتالماس" وطرز أخرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 430 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية (من الساعة 5:00 مساء بتوقيت جرينتش أمس الأحد إلى الساعة 5:00 صباحا بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 430 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف التقرير أنه تم إسقاط المسَيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، وليبيتسك، وموسكو، وأوريول، وبسكوف، وسمولينسك، وتامبوف، وتفير، وتولا، بالإضافة إلى جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.