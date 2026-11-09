على مدى نحو 8 عقود، ظلت قصة عارضة الأزياء الفرنسية لويز كانسو - المعروفة بلقب «فتاة المائة لوحة» لكثرة الفنانين الذين اتخذوها موديلًا لأعمالهم الفنية- واحدة من أبرز جرائم القتل الغامضة في باريس، رغم أنها كانت يومًا إحدى أشهر الوجوه التي تنافس كبار الرسامين على رسمها. واليوم، تعود قصتها إلى الواجهة من خلال رواية فازت هذا العام بأرفع جائزة أدبية في فرنسا، جائزة جونكور، بعدما ظلت ملابسات مقتلها مجهولة لعقود طويلة.

وعُثر على جثمان كانسو في سبتمبر عام 1949 بالقرب من نهر السين. وبدلًا من تكثيف البحث عن قاتلها، انشغلت الشرطة آنذاك بالتشكيك في سيرتها، ووصفتها بأنها امرأة سيئة السمعة، ولم تغفل الإشارة إلى أنها أم أنجبت طفلًا خارج إطار الزواج. وبعد 4 أشهر فقط، أُغلق التحقيق من دون التوصل إلى الجاني، أو بذل جهود حقيقية لكشف هويته.

وكان الكاتب لوك كورلوير، المنحدر من البلدة الفرنسية التي وُلدت فيها كانسو، قد أمضى سنوات طويلة في جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بحياتها ومقتلها، وذلك قبل أن يبدأ الكاتب الفرنسي فيليب جينادا البحث في القضية، تمهيدًا لكتابة روايته الفائزة بجائزة جونكور هذا العام «مجهولة رصيف جافيل».

ورغم أن ظهور كاتب آخر يتناول القضية نفسها كان من الممكن أن يثير استياء كورلوير، فإن الرجلين اتفقا على إصدار كتابين مختلفين عن الحادثة، بل إن كورلوير وضع حصيلة أبحاثه تحت تصرف جينادا، في ما وصفه بالاتفاق بينهما.

وقال كورلوير لصحيفة «الجارديان»: "اتفقنا على أن يكتب كل منا كتابه، وهما مختلفان تمامًا. وفي النهاية، كان هو صاحب البطولة وليس أنا"، وأضاف: "كنت أعلم أنه سيقدم كتابًا رائعًا إذا وضعت الموضوع بين يديه؛ فهو روائي عظيم".

ووُلدت لويز كانسو، التي اشتهرت باسم «ليز»، في بلدة تريجييه بإقليم كوت دارمور، شمال غربي فرنسا، وكانت ابنة لإسكافي، وغادرت منزل أسرتها عام 1937 وهي في السادسة عشرة من عمرها، واتجهت إلى باريس، حيث سرعان ما لفت جمالها أنظار فناني حي مونبارناس، أحد أبرز التجمعات الفنية في العاصمة الفرنسية آنذاك، فتسابقوا على الاستعانة بها عارضة للوحاتهم.

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، غادر معظم الفنانين باريس متجهين إلى الجنوب، بينما بقيت كانسو في العاصمة، وعملت في السينما كومبارس، كما اشتغلت نادلة وراقصة في مسرح «فولي بيرجير». وكانت قد أنجبت ابنة تدعى ناتالي، تركتها في رعاية مربية بإحدى ضواحي باريس، على أمل أن تتمكن من توفير المال اللازم لاستئجار شقة وإحضارها للعيش معها. غير أن رحيل الرسامين، الذين كانوا يمثلون مصدرًا مهمًا لدخلها، وغياب العمل المستقر، أدخلاها في ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

وفي السابع من سبتمبر عام 1949، عُثر على جثمانها في رصيف جافيل، المعروف اليوم باسم رصيف أندريه سيتروين، بالدائرة الخامسة عشرة جنوب غربي برج إيفل. وبدأ المحققون البحث في أربعة احتمالات تتعلق بهوية القاتل، لكنهم سرعان ما أغلقوا القضية وقيدوها ضد مجهول.

وعثر جينادا على حكاية كانسو مصادفة أثناء اطلاعه على أعداد قديمة من الصحف في المكتبة الوطنية الفرنسية.

وكان كورلوير قد سبق له أن جمع أرشيفًا ضخمًا عن كانسو، ضم خرائط وصورًا فوتوغرافية ولوحات ورسائل ووثائق وقصاصات صحفية. وبعد سنوات من العمل، صدر كتابه «مأساة أجمل عارضات الأزياء في باريس» في 19 أغسطس، وهو اليوم نفسه الذي صدرت فيه رواية جينادا، مستندًا إلى الوثائق والشواهد التاريخية المتعلقة بحياة كانسو وجريمة مقتلها.

وأرجع كورلوير بداية اهتمامه بالقضية إلى عام 1981، حين التقى امرأة مسنة عند النصب التذكاري لضحايا الحرب في بلدته تريجييه، وهناك أخبرته المرأة أن أحد الأسماء المسجلة على النصب يعود إلى فتاة محلية تدعى أنيك كانسو، دهستها شاحنة ألمانية خلال الحرب. وعندما أبدى أسفه لما حدث لها، فاجأته المرأة بأن المأساة الأكبر كانت مقتل شقيقتها الكبرى لويز في باريس.

وقال كورلوير: «قررت حينها أنني لا بد أن أعرف ما الذي حدث للويز كانسو، فبدأت البحث في قصتها. لكن محاولتي الأولى لكتابة كتاب عنها باءت بالفشل؛ إذ كتبت رواية تدور حول تحقيق في جريمة قتل لم يُكشف عن مرتكبها، ورفضها الناشرون واحدًا تلو الآخر».

وأضاف أنه كان يرى أن فيليب جينادا هو الشخص الوحيد القادر على كتابة هذا العمل، بعدما التقاه من قبل في أحد الصالونات الأدبية. وعندما تواصل معه جينادا لاحقًا، وأخبره باهتمامه بالقضية، اشترط ألا يتصرف في الأمر من دون الرجوع إليه.

وعن تعاونهما، قال كورلوير: «وضعت أبحاثي كلها بين يديه، فأنجز تحقيقًا استثنائيًا بكل المقاييس؛ حيث أعاد فحص كل المعلومات وتوقف عند تفاصيل لم تخطر لي على بال».

وكان تقرير الشرطة الأصلي، الذي امتد إلى 300 صفحة، قد رسم صورة بالغة السلبية عن كانسو، واصفًا إياها بأنها امرأة "سيئة السمعة"، كما نشرت الصحف آنذاك تكهنات بأنها كانت تعمل في الدعارة، أو تعاني إدمان الكحول أو المخدرات.

وعلى النقيض من ذلك، قدم جينادا في روايته، التي تقع في 530 صفحة، صورة أكثر إنصافًا للضحية، كما طرح اسم الرجل الذي يعتقد أنه قتلها خنقًا، بعدما دعاها إلى معاينة شقة كانت تأمل في استئجارها، ولم يقتصر بحثه على ملفات القضية، بل امتد إلى الأدب البوليسي الفرنسي، فقرأ 74 رواية من أصل 75 رواية كتبها جورج سيمينون عن المحقق الشهير ماجريه، وتدور أحداثها في باريس خلال أربعينيات القرن الماضي.

ولا يرى كورلوير أن تقاعس الشرطة عن بذل جهد أكبر لكشف الجاني كان أمرًا مستغربًا في ذلك الوقت، موضحًا أن نظرة المجتمع إلى كانسو لعبت دورًا في التعامل مع قضيتها، وقال: "كانت ليز فتاة عصرية بكل معنى الكلمة، وكانت علاقاتها العاطفية بحرية. لكن ما رآه الصحفيون ورجال الشرطة بعد مقتلها لم يتجاوز صورة شابة متحررة، أنجبت طفلًا خارج الزواج، وعملت في مهن لم يعتبروها لائقة، ووقفت عارضة أمام الرسامين. وبالنسبة إليهم، كانت هي المسؤولة عما جرى لها".

وكشف كورلوير أيضًا أن رحلة البحث عن الحقيقة قادته هو وجينادا إلى ابنة كانسو، ناتالي، التي تبلغ اليوم 80 عامًا، وكانت قد نشأت في كنف خالتها فالنتين، التي تولت تربيتها بعد مقتل والدتها، وأوضح أنه لا يريد الكشف عن تفاصيل كثيرة حتى لا يفسد نهاية رواية جينادا، لكنه أشار إلى أن أول ما قالته ناتالي عندما عثر عليها هو أنها لا تريد سماع أي شيء عن أمها، وأن ليز كانت تعمل في الدعارة.

وفسر كورلوير ذلك قائلًا إن ناتالي تربت على يد خالتها، التي كانت تغار بشدة من شقيقتها ليز، وظلت لسنوات تصورها أمام ابنتها باعتبارها امرأة سيئة السمعة. ولذلك فوجئت ناتالي عندما أخبرها الكاتبان أن تلك الصورة لم تكن حقيقية، وأن أمها كانت امرأة استثنائية.

واختتم كورلوير حديثه قائلًا: «لم تبكِ ناتالي عندما سمعت الحقيقة. إنها قوية مثل أمها، لكنها كانت مندهشة للغاية. وهكذا، يمكن القول إن هذه القصة المأساوية انتهت بنوع من النهايات السعيدة».