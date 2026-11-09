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تخوض البعثة المصرية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر، منافسات قوية ومتنوعة ضمن فعاليات اليوم العاشر من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، في عدد من الرياضات، وسط تطلعات لتحقيق المزيد من الميداليات ورفع رصيد مصر في جدول الترتيب.

وتشهد منافسات اليوم ظهور عدد كبير من اللاعبين واللاعبات المصريين في مواجهات حاسمة، وجاء جدول المنافسات كالتالي:

الجمباز الفني:

في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، يخوض الثنائي عبد الله الشعراوي ومحمد عبد القوي نهائي منافسات الفرق المختلطة للرجال Team All-Around.

في تمام الساعة 7 مساءً، تشارك كارما خميس وتيا الميمني ولارا سليمان في نهائي منافسات الفرق المختلطة للفتيات.

القوس والسهم:

في تمام الساعة 12:38 ظهرًا، تخوض نوراي عبد الرحمن منافسات الدور الإقصائي الفردي لفردي الفتيات.

كرة السلة 3×3:

في تمام الساعة 1 ظهرًا، يلتقي منتخب مصر للفتيات مع منتخب بولندا في نصف النهائي.

الملاكمة:

في تمام الساعة 2 ظهرًا، يخوض مهند الوزير مواجهة ربع النهائي في وزن تحت 75 كجم أمام لاعب أرمينيا.

الشراع:

يخوض عصام عمر ثلاثة سباقات متتالية، في منافسات السباق الرابع الساعة 2:03 ظهرًا، والسباق الخامس الساعة 2:33 ظهرًا، والسباق السادس الساعة 2:43 ظهرًا.

ألعاب القوى:

في تمام الساعة 4 عصرًا، يخوض يحيى خالد نهائي رمي القرص.

في تمام الساعة 4:46 عصرًا، يشارك صالح محمود في منافسات 2000 متر موانع.

في تمام الساعة 6:02 مساءً، يخوض أحمد محمد زكي منافسات الوثب العالي.

في تمام الساعة 6:06 مساءً، تشارك ريماس هيثم في منافسات رمي الرمح للفتيات.

وتترقب الجماهير المصرية نتائج أبطالها في منافسات اليوم، أملاً في مواصلة حصد الميداليات وإضافة إنجازات جديدة للرياضة المصرية في المحفل الأولمبي للشباب.