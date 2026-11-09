رويترز: اجتماع مجموعة السبع يوفر فرصة للحلفاء لتقييم تداعيات الانتخابات الأمريكية

قالت أربعة مصادر دبلوماسية من مجموعة السبع لوكالة رويترز للأنباء، إن اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس، اليوم الاثنين، سيوفر الفرصة الأولى لحلفاء الولايات المتحدة لتقييم ما إذا كانت الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ستغير نهج واشنطن تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات مع أقرب الشركاء.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي يمكن أن تضيق هامش المناورة أمام البيت الأبيض، لكنهم حذروا من التوقع بأن تعود الولايات المتحدة إلى نهجها التقليدي القائم على تعددية الأطراف، ما دامت السياسة الخارجية ⁠بيد ترامب إلى حد كبير.

وسيشهد الاجتماع، الذي تم نقله في اللحظة الأخيرة من مرسيليا إلى باريس لأسباب أمنية إثر احتجاجات في أنحاء فرنسا استمرت لأسابيع، ظهور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام الحلفاء للمرة الأولى منذ الانتخابات.

ويُنظر إلى روبيو على أنه مرشح محتمل للرئاسة عام 2028.

وإلى جانب فرنسا، تضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تطورات أوكرانيا في صدارة جدول الأعمال.

ويعقد الاجتماع الوزاري للمجموعة قبيل محادثات ثلاثية ‌مقررة ⁠غدا الثلاثاء في أبو ظبي بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

ويخطط مسئولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمفوضية الأوروبية للتواجد في العاصمة الإماراتية، إلا أنه من غير المتوقع أن يشاركوا في المحادثات الثلاثية.

ومن المرتقب أن تشغل حرب إيران حيزا كبيرا من المناقشات.

وعبر حلفاء واشنطن في مجموعة السبع ⁠مرارا عن شكوك إزاء جدوى الحرب ويخشون من أن تؤدي أي إجراءات عسكرية أمريكية إضافية إلى مفاقمة الأزمة بدلا من حلها.

ومن الممكن أن تكشف المحادثات أيضا عن خلافات بين باريس وواشنطن بشأن لبنان.

وتضغط ⁠فرنسا من أجل إجراء مناقشات حول إطار أمني جديد مدعوم من الأمم المتحدة ليحل محل الترتيبات الحالية في جنوب لبنان، وطرحت خيارات تشمل قوة دولية فرنسية-إيطالية.

ويقر مسئولون فرنسيون في ⁠أحاديث مغلقة بأن الولايات المتحدة لا ترغب في تبني بعض هذه المقترحات، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن قمة مجموعة السبع توفر فرصة للحلفاء لتضييق الخلافات مع اقتراب انتهاء صلاحية الترتيبات الحالية بنهاية العام.