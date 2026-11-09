إضراب المعلمين في باراجواي للمطالبة بحماية صناديق التقاعد عقب انهيار أحد البنوك

نظم معلمو المدارس الحكومية في باراجواي اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل وخرجوا للاحتجاج في شوارع عدة مدن، وذلك في أعقاب انهيار أحد البنوك الكبرى، وهي الأزمة التي أدت إلى عزل رئيس البلاد الأسبوع الماضي.

وقال سيلفيو بيريس، رئيس اتحاد المعلمين في باراجواي، إن المعلمين يشعرون بالقلق بشأن مصير نحو 60 مليون دولار من أموال صناديق التقاعد، التي كانت مودعة في بنك "أوينو"، الذي تدخلت حكومة باراجواي لإدارته الأسبوع الماضي.

وقال بيريس للقناة التاسعة في بارجواي "نريد أن تكون إعادة هذه الأموال أولوية".

وقد تعذر على أكثر من 3 ملايين شخص الوصول إلى حساباتهم المصرفية يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تدخلت الحكومة في إدارة بنك أوينو. كما امتد تأثير إغلاق البنك ليشمل صناديق التقاعد والحسابات المملوكة للحكومة.

وأدى انهيار البنك إلى عزل رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، الذي اتهمه مشرّعون باستغلال نفوذه السياسي لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة إلى بنك أوينو، في الوقت الذي تغاضت فيه الجهات الرقابية عن عمليات إقراض داخلية تنطوي على مخاطر.

ووُجهت إلى بينيا أول أمس السبت، تهمتان جنائيتان تتعلقان بانهيار البنك، وذلك في إطار تحقيق موسع لمكافحة الفساد يشمل أيضا الرئيس السابق للبنك المركزي في باراجواي.

وتم احتجاز الرئيس السابق في قاعدة عسكرية، مع استمرار التحقيقات، وقد خلفه نائبه بيدرو أليانا في منصب الرئيس.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، قال ممثلو الادعاء إن التحقيق مع بينيا يشمل جرائم خيانة الأمانة وتحقيق مكاسب شخصية من منصبه، مشيرين إلى أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا ثبتت إدانته.