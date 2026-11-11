ترامب يرشح مسؤولا بوزارة العدل لشغل مقعد شاغر في لجنة تكافؤ فرص العمل

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولا بوزارة العدل لشغل مقعد شاغر في وكالة رئيسية معنية بالحقوق المدنية، في خطوة تؤكد إصرار إدارته على المضي قدما في جهود تفكيك سياسات التنوع التي تزعم أنها تمارس التمييز ضد العمال البيض وغيرهم.

وأعلن البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الاثنين اختيار مات زاندي لشغل مقعد كانت تشغله سابقا جوسلين صامويلز، وهي واحدة من مفوضتين ديمقراطيتين أقالهما ترامب قبل انتهاء مدة ولايتهما، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إحكام السيطرة على لجنة تكافؤ فرص العمل، وهي هيئة تضم أعضاء من الحزبين، وأنشأها الكونجرس بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 .

ويشغل زاندي حاليًا منصب مدير مكتب قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، الذي شهد مغادرة جماعية للمحامين المهنيين العاملين فيه، بالتزامن مع تحوّل توجهاته نحو التحقيق مع أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية بشأن ما يعتبره سياسات غير قانونية تتعلق بالتنوع وقضايا المتحولين جنسيًا.

وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ تعيينه، سيشغل زاندي المنصب لمدة خمس سنوات تنتهي في الأول من يوليو 2031.

وإذا تم تأكيد تعيين زاندي سيؤدي هذا إلى مزيد من التحول في ميزان القوى داخل لجنة تكافؤ فرص العمل لصالح الجمهوريين. وتضم اللجنة حاليًا مفوضين جمهوريين، هما أندريا لوكاس، التي تتولى رئاستها، وبريتاني بانيشيو، إلى جانب مفوضة ديمقراطية واحدة هي كالبانا كوتاجال، التي تنتهي مدة ولايتها العام المقبل.

وفي ظل رئاسة لوكاس، عملت لجنة تكافؤ فرص العمل على تنفيذ أولويات ترامب المتعلقة بالحقوق المدنية، وغالبا ما كان يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل.

ولم ترشح إدارة ترامب حتى الآن أي شخص لشغل المقعد الخامس في اللجنة، الذي أصبح شاغرا عقب إقالة المفوضة الديمقراطية شارلوت بوروز.