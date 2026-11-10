الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلة نفط ثالثة في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط الثالثة التي استخدمت مسارًا غير مسموح به في مضيق هرمز اصطدمت بلغم بحري وانفجرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بأن الحادثة هي انفجار الناقلة الثالثة الذي وقع بعد ظهر اليوم، وأن السفينة لا تزال تحترق شرقي مضيق هرمز.

وذكر البيان أن الدخان المتصاعد جراء الانفجار والحريق غطى السماء.

وادعى البيان أنه عقب تدمير رادارات السواحل وأنظمة دعم الملاحة التابعة للجيش الأمريكي جنوبي مضيق هرمز، باتت الناقلات التي تستخدم مسارات غير قانونية تواجه مخاطر أكبر بكثير مما كان عليه الوضع سابقًا، وأن بعض الناقلات التي سلكت هذه المسارات اصطدمت بألغام بحرية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن ناقلتي نفط حاولتا العبور من مضيق هرمز في ساعات الصباح تعرضتا لحادث رغم الدعم الذي وفرته لهما مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35"، وإنه تم منع عبورهما.

ولم يقدم محبي تفاصيل حول نوع الحادث الذي تعرضت له الناقلتان، فيما يُذكر أن المسؤولين الإيرانيين يستخدمون عادة عبارات مماثلة للإشارة إلى السفن التي تصطدم بألغام بحرية.

وكانت إيران قد أعادت إغلاق مضيق هرمز في 12 يوليو، بعد استئناف الولايات المتحدة هجماتها في 8 يوليو، وهددت طهران باستهداف السفن "العابرة دون إذن" أو خارج المسار الذي حددته.

وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، فيما ردت طهران بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها تعثرت جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.