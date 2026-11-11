قال الإعلامي أحمد موسى، إن توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لتطوير السكك الحديدية ومنع تكرار حوادث القطارات، تضمنت تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي وفق جداول زمنية محددة، وسرعة الانتهاء من مشروعات كهرباء خطوط السكة الحديد، فضلا عن وضع خطة عاجلة لإحلال وتجديد الأسوار على جانبي السكك الحديدية بالمناطق الأكثر احتياجا للتأمين.

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» على أهمية التوصية الخاصة بتأمين مسارات مشروعات القطار الكهربائي السريع بأسوار، موضحا أن طبيعة تشغيل هذا القطار بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة وبمحطات توقف محددة.

ولفت إلى مطالبة اللجنة بإجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة ومواقع تكرار الحوادث على شبكة السكك الحديدية.

وتساءل «موسى» عن الأسباب وراء تكرار وقوع الحوادث في نطاق مركز العياط حتى عام 2026، قائلا: «فيه سر في العياط! والله العظيم فيه سر، وسر خطير جدًا في موضوع العياط ده، جدًا! أشمعنى العياط؟! أشمعنى هذه المنطقة! 2002، ولا 2006، ولا 2009، ولا و2012، ولا 2013، ولا 2026، ولا 2024 ولا.. سر! طبعا».

وأوضح أن جلسة مجلس النواب شهدت مناقشات موسعة واستماعا لبيان الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالإضافة إلى مداخلات من أكثر من ثلاثين عضوا.

وتضمنت توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب 9 محاور رئيسية تستهدف معالجة أوجه القصور، وتعزيز منظومة الرقابة والصيانة، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير، والاستفادة من نتائج التحقيقات في حوادث القطارات.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال كلمته أمام لجنة النقل بمجلس النواب لبحث تداعيات حادث قطار العياط، أن الوزارة والهيئة السكك الحديدية أصدرتا تعليمات وقرارات واضحة بتجريم إيقاف أو تعطيل جهاز التحكم الآلي ATC دون تصريح أو وفق الإجراءات المعتمدة، مشددًا على أن مخالفة هذه التعليمات ستواجه بإجراءات صارمة تصل إلى الفصل من العمل.

كما أعلن التوجه لإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوادي النطرون خلال العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في قطاعات النقل المختلفة.

وأشار إلى أن منطقة العياط والجيزة تشهد كثافة كبيرة في حركة القطارات منذ عام 2002، وأن الوزارة تدرس تعزيز إجراءات السلامة وتطوير أنظمة الإشارات والتأمين بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة.