نشأت الديهي: هل هناك ارتباط بين ممر طابا العريش اللوجستي وحادث العياط؟ بحسي الصحفي أَشمّ رائحة كريهة

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن عدمه رغبته في استباق تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث قطار العياط أو إسقاط معان ذات مغزى.

وقال خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «العاشرة» إن : «هناك علامات استفهام جادة، لا علامات تعجب، وما هي بالهزل، إن في تعمد، هل وراء هذا التعمد قصة وحكاية؟ النيابة ستقول، أنا لا أعرف حتى هذه اللحظة، لكن أشتم رائحة كريهة، أشتم رائحة غير مريحة».

وأضاف أن الشخص الذي يعود إلى الوقائع السابقة يلاحظ وقوع «حوادث مماثلة ومباشرة» في أعقاب كل تحرك أو تصرف على مستوى كبير، متسائلا: «هل هذه صدفة؟ أتذكر حادث بشتيل، وقع حادث في اليوم التالي مباشرة لافتتاح محطة بشتيل الكبرى».

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير كان في سيناء يستعرض ما جرى إنجازه، واختراق خطوط سكك حديد مصر لسيناء وإعادة ما دُمر خلال عام 2011، ومد شرايين جديدة لخلق «ممر لوجستي بالسكك الحديدية يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط».

وتابع: «هذا أمر لو تعلمون عظيم ومقلق للبعض، ومقلق لدول، أن يكون عندي ممر لوجستي بالسكة الحديد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وطرق برية من إيلات تحت من طابا تحت إلى العريش فوق، ومنظومة سكك وطرق دولية كممرات موازية لقناة السويس أمر مقلق للكثيرين لو تعلمون».

واختتم: «بعد ساعات من هذه الجولة التي قام بها الفريق كامل الوزير، وشرح خلالها الخطط، وقع هذا الحادث، فهل هناك ارتباط؟ أنا أطرح أسئلة فقط ولا أسقط، لكن في النهاية بحسي الصحفي في هذا الإطار فأنا غير مستريح وأشتم رائحة كريهة في هذا الأمر».



وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل تنفذ مخططًا لإنشاء 8 ممرات لوجستية على مستوى الجمهورية، تستهدف ربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية وشبكة السكك الحديدية، وتعزيز حركة نقل البضائع والأفراد، بما يدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وأكد أن ممر طابا العريش اللوجستي يعد من أهم الممرات التي تنفذها الوزارة، نظرًا لدوره في ربط ميناء طابا على خليج العقبة بميناء العريش على البحر المتوسط، بما يتيح تعزيز حركة التجارة والربط اللوجستي مع الأردن ودول الخليج والمشرق العربي.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، في حادث قطاري العياط بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان»، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، والذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وكشفت النيابة أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار، وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، أقر المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10".

كما كشفت التحقيقات عن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وهو ما تطابق مع شهادة رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات خلال الاستماع لأقوال قيادات هيئة السكك الحديدية، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه للبنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة.

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الاشتراطات المعمول بها وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، بالإضافة إلى تقييم أعمال التطوير ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.