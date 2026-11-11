أمريكا تتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات إرهابية تستهدف قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية

وجهت الولايات المتحدة اتهامات لثلاثة رجال بالتخطيط لـ"حملة إرهابية" تضم ما يقرب من 20 هجومًا تستهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية البريطانية "قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد".

وقد تم توضيح التهم الموجهة إلى محمد باقر سعد داود السعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية؛ ومحسن مهاجري، الإيراني الجنسية؛ ومحمد علي الحسني، العراقي الجنسية، في لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الاتحادية.

وقال المدعي العام الأمريكي جيمي ماكدونالد في نيويورك في بيان صحفي إن "السعدي"، الذي تم اعتقاله في الربيع، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية في سبتمبر الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بالمملكة المتحدة، حيث كانت تتمركز قاذفات القنابل والقوات الأمريكية.

وقال ماكدونالد: "ساعد هؤلاء المتهمون في تنظيم حملة إرهابية نيابة عن منظمات إرهابية تابعة لإيران استهدفت الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، والقاعدة العسكرية البريطانية، قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، التي تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأمريكية".وأضاف "التهديد الذي تشكله إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران على أمريكا وحلفائنا ليس افتراضيًا — إنه حقيقي للغاية".

وقال المدعي العام تود بلانش: "أي شخص يخطط لمؤامرة إرهابية ضد قاعدة عسكرية تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأمريكية سيُحاكم من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وتقدم لائحة الاتهام الجديدة رؤية جديدة لحادثة ظلت محاطة بالغموض لأكثر من شهر بعد أن تم احتجاز خمسة رجال بعد منتصف ليل 27 سبتمبر بتهمة حيازة متفجرات وجرائم إرهابية، وذلك بعد رصد ثلاث شاحنات صغيرة مشبوهة تتجه نحو القاعدة في غرب إنجلترا.

وألقي القبض على مشتبه به سادس، يحمل الجنسية المزدوجة البريطانية-الإيرانية، بعد عدة أيام. وأفرج عن جميع الرجال بكفالة.

وربطت السلطات البريطانية الحادث بطهران، ورغم نفي إيران تورطها، دفعت عمليات الاعتقال الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها التي كانت متمركزة هناك. وأُعيد نشر القاذفات إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة.