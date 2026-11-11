الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يحبطون محاولة عزل وزير الدفاع هيجسيث

رفض مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قرار لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، ليوقف بذلك مسعى لإقالته بسبب سلوكه خلال توليه منصبه وطريقة تعامله مع الحرب في إيران.

وجاء التصويت في وقت يواجه فيه الجمهوريون تداعيات خسائر واسعة في انتخابات التجديد النصفي، عزاها بعض أعضاء الحزب إلى الحرب في إيران والارتفاع الناتج عنها في أسعار البنزين، لكن بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب دعما قويا لهيجسيث، اصطف المشرعون الجمهوريون إلى حد كبير خلف الوزير، الثلاثاء، ورفضوا مسعى العزل الذي قاده النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، وحظي بدعم الديمقراطيين.

وقد لا يؤدي التصويت سوى إلى تأجيل مساعي عزل هيجسيث، في ظل استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير .

وقدم ماسي ثمانية بنود لعزل هيجسيث، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واتهم ماسي هيجسيث بإرسال قوات أمريكية إلى القتال ضد إيران دون الحصول على تفويض من الكونجرس، مشيرا إلى ما وصفه بثلاثة انتهاكات لقانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973.

وأُحبط مسعى ماسي بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات، وبدلا من ذلك، تقرر إحالة القضية إلى إحدى اللجان.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال أن محاولة عزل هيجسيث "فشلت فشلا ذريعا".

وقال إن "الانتصارات في فنزويلا وإيران، وأفضل أرقام للتجنيد في تاريخ الجيش (مع قوائم انتظار طويلة للالتحاق به!)، والروح المعنوية التي لم نشهد مثلها إلا نادرا، أدت إلى تبرئة وطني أمريكي عظيم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، إن التصويت يمثل "انتصارا كاملا" لهيجسيث.



وكتب على منصة إكس: "منذ البداية، كانت هذه المحاولة تحركا سياسيا يفتقر إلى الأسس الموضوعية والأدلة والجدية".

وأضاف: "إنها تنهار أمام سجل الوزير هيجسيث في إعادة ترسيخ روح المحارب، وتحقيق النتائج، ووضع المهمة في المقام الأول. والشعب الأمريكي يدرك حقيقة هذه المحاولة".

ويواجه هيجسيث ضغوطا متزايدة منذ الهزيمة الكبيرة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات الكونجرس الأسبوع الماضي.