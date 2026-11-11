تعرض دورية لليونيفل لإطلاق نار في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من قرية وادي جيلو في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق نحو 12 طلقة باتجاه قوات حفظ السلام.

ولم يتضح على الفور الجهة التي أطلقت النار على القوات.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن الدورية رصدت وميضا ناتجا عن إطلاق النار من فوهة سلاح، وردت بإطلاق النار، مما دفع مطلق النار إلى التوقف. ولم يصب أي من أفراد قوات حفظ السلام بأذى خلال الحادث.

وجددت اليونيفيل التأكيد على أن القانون الدولي يلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.

وقال البيان إن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني".

ودعت القوة الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم.