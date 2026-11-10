ألغى غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اجتماعا تفاوضيا كان مقررا عقده الأربعاء، مع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إثر هجوم الأخير على الأحزاب العربية واتهامها بالسعي إلى تدمير إسرائيل.

وقال حزب "يشار" الذي يقوده آيزنكوت، في بيان نقلته القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن نتنياهو "هاجم مواطني إسرائيل هذا المساء، في مشهد يمثل تذكيرا محزنا إضافيا لمن كان لا يزال بحاجة إلى دليل: "نتنياهو لا يريد الوحدة".

وأضاف البيان: "وكما هي عادته دائما، حين يجد نفسه أمام خيار يضع خطورة اللحظة وصمود المجتمع الإسرائيلي في كفة، وبقاءه السياسي الشخصي في كفة أخرى، فإن نتنياهو يختار دائما نفسه، مهما كان الثمن".

وتابع: "على خلفية خطاب الانقسام لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، وإهانته مراسم تنصيب الكنيست، وما تبقى من الطابع الرسمي للدولة في ظل حكم نتنياهو، أصدر رئيس حزب يشار تعليماته بإلغاء اجتماع المفاوضات، الذي كان مقررا عقده غدا (الأربعاء) مع حزب الليكود".

في المقابل، رد حزب "الليكود" بأنه مستعد للقاء ممثلي أي كتلة ترغب في تحقيق الوحدة.

وقال الحزب، في بيان، إن نتنياهو "يتمسك بموقفه القائل إنه يستحيل التعاون مع داعمي الإرهاب، أو مع أولئك الذين انسحبوا، هذا المساء تحديدا، من قاعة الهيئة العامة للكنيست أثناء عزف نشيد هاتيكفا"، في إشارة إلى انسحاب نواب القائمة العربية المشتركة خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات عقب خطاب ألقاه نتنياهو أمام الكنيست، الثلاثاء، دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رابطا ذلك بما وصفه بالتهديدات الإيرانية.

وزعم نتنياهو أن "إيران لا تتخلى عن هدف تدمير إسرائيل، وتعمل على إحياء التهديد النووي".

كما هاجم الأحزاب العربية، في ظل احتمال اعتماد حكومة يشكلها آيزنكوت على دعم نوابها، مدعيا أنه "لا فرق بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، فكلاهما يريد تدمير إسرائيل".

وحصلت الأحزاب المناوئة لنتنياهو على 67 مقعدا من أصل 120 في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، مقابل 53 مقعدا للمعسكر الداعم له.

لكن المعسكر المناوئ لنتنياهو يضم أحزابا يهودية وعربية تتباين مواقفها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، رغم اتفاقها على ضرورة إنهاء حكمه.

ويواصل آيزنكوت مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسميا بالمهمة مساء الأحد.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا.

وتواجه مساعي تشكيل الحكومة عقبات تتعلق بالخلافات بين الأحزاب بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم"، ولا سيما مطالبها بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض بعض قادة المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعم نوابها من خارج الائتلاف.