اليونيفيل: تعرض دورية لإطلاق نحو 12 رصاصة جنوبي لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء، تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار قرب وادي جيلو في قضاء صور جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات.

وقالت اليونيفيل في بيان: "تعرضت دورية روتينية تابعة لنا، مساء الثلاثاء، لإطلاق نحو 12 رصاصة بالقرب من وادي جيلو".

وأضافت: "بعد رصد وميض فوهة السلاح، ردّت الدورية بإطلاق النار، فتوقف الشخص عن إطلاق النار، ولم يُصب أي من عناصر حفظ السلام بأذى".

وأشارت إلى أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وللقانون الدولي الإنساني".

ودعت اليونيفيل "الحكومة اللبنانية إلى المبادرة سريعًا إلى فتح تحقيق لتحديد هوية المسئولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم"، دون تعقيب رسمي من لبنان حتى الساعة 19:20 (ت.غ).

وتتصاعد في لبنان المخاوف من فراغ أمني محتمل في الجنوب مع انتهاء ولاية اليونيفيل أواخر 2026، وسط استمرار العدوان والوجود العسكري الإسرائيلي، وغموض البدائل الدولية.

وفي أغسطس 2025، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعدها انسحابًا تدريجيًا وآمنًا خلال عام 2027.

وتنتشر "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتعزز دورها عقب حرب يوليو 2006 بموجب القرار 1701؛ ليشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم انتشار الجيش اللبناني والإبلاغ عن الخروقات والتواصل والتنسيق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.