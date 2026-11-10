مدرب الاتحاد السكندري: أطبق الديكتاتورية أحيانًا ولن أتهاون مع أي لاعب يخطئ

أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أنه يسعى لفرض حالة من الالتزام والانضباط داخل الفريق، سواء في أوقات الفوز أو الخسارة، مشيرًا إلى أنه يبذل مجهودًا كبيرًا لتطوير الجانب الذهني للاعبين.

وقال الجمل في تصريحات لقناة النهار: «عاهدت اللاعبين على توفير كل الظروف الجيدة لكي ينجحوا، لكنني سأكون حاسمًا جدًا أمام أي تهاون».

وأضاف: «أقدر مشاعر أي لاعب لا يشارك بانتظام، لكنني أطلب منه تطوير أدائه حتى ينال فرصة المشاركة، وأي لاعب يخطئ في حق النادي أو يسبب له أذى لن أتهاون معه وسأقرر رحيله من الفريق فورًا».

وتابع: «يجب أن يكون المدرب واقعيًا في عمله، ولدي مرونة في قيادة الفريق لكن ليس لدرجة الضعف، وأحيانًا أطبق مدرسة الديكتاتورية».