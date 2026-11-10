جامعة الأزهر عن اختطاف مريض من مستشفى الزهراء الجامعي: عارٍ تماما عن الصحة

أكدت جامعة الأزهر، أن الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول ادعاء نجل مواطن اختطاف والده من مستشفى الزهراء الجامعي عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أن والده لم يتعرض لأي واقعة اختطاف أو فقدان داخل المستشفى.

وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نجل المريض كان نائمًا لمدة ساعتين، وبعد استيقاظه بحث عن والده، فلم يتمكن من العثور عليه في سريره وقت البحث عنه، مدعيًا اختفاءه من المستشفى، ثم تبين لاحقًا أن والده المريض كان موجودًا بدورة المياه بالدور التاسع بالمستشفى.

وأضافت في بيانها: "بعد التأكد من وجود المريض وسلامته، تقدم نجل المريض (ناشر الفيديو) وأفراد أسرته باعتذار إلى إدارة مستشفى الزهراء الجامعي والعاملين بها عما حدث، وما ترتب عليه من إثارة ادعاءات غير صحيحة بشأن اختفاء المريض أو اختطافه من داخل المستشفى".

وناشدت الجامعة وسائل الإعلام، تحري الدقة في نشر أو نقل أي معلومات تخص جامعة الأزهر، مشددة على أن أي معلومات تخص الجامعة يجب أن تؤخذ من مصادرها الرسمية.

كما ناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار العاطفي نحو أي معلومة والإسهام في انتشارها حتى تتبين الحقيقة من المصادر الرسمية.

واختتمت بالتأكيد على حرص مستشفياتها الجامعية على أداء رسالتها الطبية والإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، والحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أهمية تحري الدقة والتثبت من الحقائق قبل تداول أي معلومات أو ادعاءات من شأنها إثارة البلبلة أو الإساءة إلى المؤسسات الطبية والعاملين بها.