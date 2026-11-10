انطلاق المرحلة الثالثة من تصفيات دوري الأئمة النجباء بمشاركة 6 فرق

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بأكاديمية الأوقاف الدولية، منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي تنظمها الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة بالوزارة.

وتشهد هذه المرحلة مشاركة الفرق الستة المتأهلة من مديريات أوقاف الغربية، وقنا، والقاهرة، والفيوم، والشرقية، وسوهاج، للتنافس على حجز ثلاثة مقاعد في المرحلة النهائية للمسابقة.

وتأتي المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة لدى الأئمة، وتنمية قدراتهم، وتعزيز روح التنافس العلمي بينهم.

تضم لجنة التحكيم والتقييم الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور محمد نصار، مدير عام شئون المساجد، والشيخ حسين القاضي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف ومدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، والشيخ أحمد فتحي حجازي، مدير إدارة الفتوى والبحوث بوزارة الأوقاف، والشيخ أحمد محمد منصور، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وشيخ مقرأتي الجامع الأزهر والسيدة زينب.

وتتولى اللجنة تقييم المتسابقين وفق معايير علمية ودعوية دقيقة، بما يكشف عن مستوى تمكنهم العلمي ومهاراتهم الدعوية.

وتستهدف المسابقة إعداد شخصية الإمام القادر على الجمع بين رسوخ العلم الشرعي، وسلامة الفهم، وحسن إدراك قضايا الواقع، بما يؤهله لمواجهة الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والإسهام بفاعلية في بناء الوعي الديني والفكري والوطني، وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وتعكس هذه المنافسات اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير آليات التقييم والتأهيل الدعوي، وإتاحة الفرصة أمام الأئمة لإبراز قدراتهم العلمية والمهارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتعزيز دور الإمام في بناء الوعي وخدمة المجتمع.