أوكرانيا تطالب أمريكا بتسريع تسليم صواريخ اعتراضية وسط هجمات روسية

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إنه حث نظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء على تسريع تسليم ​الصواريخ الاعتراضية، في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية ‌للطاقة مع اقتراب الشتاء بهدف إضعاف معنويات الأوكرانيين.

وأوضح سيبيها في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أنه حث الولايات المتحدة خلال محادثاته مع ​روبيو على مواصلة ممارسة الضغوط على موسكو، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية ​الجارية في أبوظبي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وقال في المقابلة: "يجب أن ⁠نعمل على مسار السلام، لكن في الوقت نفسه يجب أن نواصل الضغط ​على روسيا".

وأضاف سيبيها أنه طلب دعما إضافيا لشبكة الطاقة الأوكرانية المتضررة والمزيد من ​صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن تبادل معلومات المخابرات الأمريكية والمساعدة العسكرية من خلال برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية لا يزالان ساريين.

وتابع قائلا: "طرحت مسألة كيفية تسريع بعض ​الإمدادات، وكيفية إيجاد طريقة مناسبة لتقديم بعض الإمدادات مسبقا، وكيفية محاولة توفير ​كميات إضافية".

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه كييف للحصول على ضمانات باستمرار الدعم العسكري ‌الغربي، ⁠مع دعم الجهود الدبلوماسية لاستكشاف تدابير محدودة لبناء الثقة مع موسكو.

وعلق سيبيها على المحادثات التي تجري حاليا بوساطة الولايات المتحدة بين المسؤولين الأوكرانيين والروس في أبوظبي بالقول : "أوكرانيا لديها نوايا جادة... نحن نحاول استغلال أي فرصة لتسريع جهود السلام ​وتقريب تحقيقه".

وأضاف أن أوكرانيا ​لا تزال ⁠مستعدة لمناقشة مجموعة من تدابير تخفيف التوتر، ومنها وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود وحماية البنية التحتية للطاقة.