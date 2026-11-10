زيلينسكي: اليوم الأول من مفاوضات أبوظبي بشأن أوكرانيا كان مثمرًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن اليوم الأول من المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا، التي انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، كان مثمرًا وذا أهمية كبيرة.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا نوقشت بالتفصيل خلال الاجتماع، مشددًا على أن الإفراج عن جميع الأسرى يمثل أهمية بالغة بالنسبة لبلاده.

وأضاف: "كان المسار الثلاثي بنّاءً وذا أهمية كبيرة، وتمكنا من بحث ضرورة اتخاذ خطوات إنسانية والمعايير المحتملة لها".

وأشار زيلينسكي إلى أن الاجتماع تناول الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وخفض التصعيد.

وأضاف: "الأهم هو اتخاذ خطوات تقرّبنا فعليًا من السلام، ولن يقدم الجانب الأوكراني سوى عمل مثمر وعالي الجودة ونزيه".

وقال زيلينسكي إن المفاوضات الثلاثية ستتواصل غدًا، مشيرًا إلى أنه أصدر التعليمات اللازمة للوفد الأوكراني الذي يرأسه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني رستم عمروف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي جولة ثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية.

وكانت الإمارات قد استضافت في يناير وفبراير 2026 جولتي محادثات ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة، عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا" في شؤونها.