 روبيو: لن ندفع تعويضات لإيران.. والضغط الاقتصادي عليها سيزداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روبيو: لن ندفع تعويضات لإيران.. والضغط الاقتصادي عليها سيزداد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 4:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 4:41 م

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة لن تدفع تعويضات لإيران، مضيفاً أنها هي من ينبغي أن تدفعها؛ لأنها زعزعت استقرار المنطقة لسنوات.

وأضاف روبيو، في تصريحات للصحفيين في باريس، أن طهران تطالب بتسليمها مبالغ نقدية ضخمة، والرئيس دونالد ترامب أوضح أن ذلك "لن يحدث"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية.

وتابع: "إذا أرادت إيران برنامجاً للطاقة النووية لأغراض مدنية فبإمكانها أن تقيمه أسوة بدول كثيرة".

وقال إن إيران تريد اتفاقاً، لكنها "لا تبدو مستعدة لإبرامه الآن"، وشدد على أن "الضغط الاقتصادي على إيران سيزداد ولا حاجة حالياً إلى عمليات قتالية واسعة.. وهذا ما أبلغتُ به حلفاءنا الأوروبيين".

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