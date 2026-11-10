وزير الحرب الأمريكي يصف مسعى مجلس النواب لمساءلته وعزله بـ«المهزلة»

وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، مساعي عزله ومساءلته في مجلس النواب بأنها «مهزلة»، منوهًا أنها محاولة من الديمقراطيين لاستهداف الرئيس دونالد ترامب، وأنها تمثل استهدافًا للعسكريين الأمريكيين الذين نفذوا عمليات عسكرية، على حد قوله.

وقال هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تشهد عزل أي وزير دفاع أثناء انخراط البلاد في عمليات عسكرية، مؤكدًا أنه لا يجوز معاقبة العسكريين على تنفيذ عمليات «قانونية».

وأضاف أن الجمهوريين، الذين لا يزالون يسيطرون على الكونجرس، ينبغي عليهم تحقيق مكاسب سياسية ما دامت الفرصة متاحة.

وأشار إلى أن مساعي عزله ليست سوى محاولة من نائب واحد «لاستغلال ما تبقى له من فترة عضويته في الكونجرس» للإضرار بالرئيس والبلاد.

ودافع هيجسيث، عن قرارات ترامب العسكرية تجاه إيران، قائلًا إن ما أقدم عليه الرئيس كان صائبًا، وإن هدفه تمثل في حماية الأمريكيين.

وفي المقابل، دعا ترامب أعضاء الكونجرس إلى الدفاع عن وزير الحرب، بعدما قدم النائب الجمهوري توماس ماسي، ثمانية بنود تستهدف عزل هيجسيث، مع استئناف مجلس النواب أعماله عقب انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب إن هيجسيث «يستحق الإشادة لا العزل»، مهاجمًا ماسي في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، ووصفه بالفاشل، واتهمه بمحاولة الإطاحة بوزير الحرب، الذي اعتبره من أكثر المسئولين العسكريين شعبية ونجاحًا في البلاد.

من جهته، أعرب ماسي عن اعتقاده بأن هيجسيث قد لا يستمر في منصبه حتى نهاية العام، مرجحًا، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، مغادرته المنصب قبل 31 ديسمبر المقبل.

واعتبر النائب الجمهوري أن التحرك لعزل هيجسيث في الوقت الراهن سيكون أقل حدة مما قد يواجهه الوزير إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير المقبل، مؤكدًا أن هدفه هو مغادرة هيجسيث منصبه، وليس سجنه أو إخضاعه للمساءلة المدنية.



