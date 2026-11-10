بدء اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بحضور كامل الوزير

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، بحضور وزير النقل كامل الوزير والوزير هاني عازر وزير الشئون النيابية َ.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، بأنه تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، للحصول على الموافقة بعقد لجنة النقل اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، ودعوة الفريق وزير النقل لحضور الاجتماع.

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أن المستشار هشام بدوي قد وافق على عقد اللجنة الاجتماع المشار إليه، وبناء عليه تم توجيه دعوة لأعضاء اللجنة و لوزير النقل، وللمعنيين من الحكومة لحضور هذا الاجتماع اليوم.