أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر كلية الشرطة، دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مجال «التعريف بالقانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع»، بمشاركة عدد من طلبة كلية الشرطة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2026.

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات، أبرزها العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصنيف النزاعات المسلحة، وقواعد السلوك والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، فضلًا عن إجراءات القبض والاحتجاز.

وتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا على مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالانفتاح على مختلف المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.