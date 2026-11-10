طارق يحيى: حسام حسن قدم إنجازًا يُحترم مع منتخب مصر

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أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن مدرب منتخب مصر السابق قدم مجهودًا مميزًا مع منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخرا رحيل حسام حسن عن منصبه، ليتولى على ماهر المهمة خلفا له.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو "ميجا اف ام": "حسام حسن قدم مجهود مميز مع منتخب مصر وأحرج كل المدربين اللي هتأتي بعده وهو قدم مجهور يحترم مع منتخب مصر ".

وأضاف: "أتمنى التوفيق لعلي ماهر مع منتخب مصر في هذه الفترة الصعبة ولكن هو ليس غريبًا على الكرة المصرية".

وتابع: "أي مدرب يريد النجاح لابد أن يكون في الفريق أكبر نسبة من العدل حتى لا تهرب أوضة اللبس من المدرب ولابد أن تجعل اللاعب يشعر بالراحة تجاهك كمدير فني".