وول ستريت جورنال: سلاح الجو الأمريكي يجلي طائرات تزود بالوقود من قاعدة بإنجلترا بسبب التهديدات الإيرانية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الأمريكي أجلى طائرات للتزود بالوقود من قاعدتها في شرق إنجلترا، بسبب التهديدات الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على القرار، أنه جرى أمس الاثنين، تحويل طائرتن للتزود بالوقود متمركزتين في قاعدة "ميلدنهال" التابعة لسلاح الجو الملكي، إلى ألمانيا، كما تم نقل عدة طائرات أخرى إلى قواعد أخرى بأوروبا في وقت لاحق بنفس اليوم.

وذكرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين قرروا إعادة نشر الطائرات بعد أن تم تنبيههم بالتهديد الجديد، أمس الاثنين.

وقال مسئول في القيادة الأوروبية إنهم كانوا على علم بتلك التقارير عندما اتصلت بهم وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، مكتفيا بالقول إن الخدمة تقوم بتناوب الطائرات بين المواقع "لأسباب متنوعة تشمل التدريب ومتطلبات العالم الحقيقي".

وقال المسئول، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح بشأن مسائل عسكرية حساسة: "تتم استضافة الطائرات العسكرية الأمريكية وفقا لاتفاقيات الوصول والتمركز والتحليق مع حلفائنا وشركائنا... ونظرا لاعتبارات أمن العمليات، فإننا لن نكشف عن مزيد من المعلومات بشأن تحركات الأصول العسكرية".

وأضاف: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا نناقش إجراءات محددة لحماية القوات . وتبقى منشآتنا في حالة تأهب قصوى، وتعمل بالتنسيق الوثيق مع نظرائها في الدولة المضيفة."

جدير بالذكر أن قاعدة "ميلدنهال" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تقوم القوات الجوية الأمريكية بتشغيلها، تستضيف الجناح المئة للتزود بالوقود، وهو الجناح الدائم الوحيد للتزود بالوقود في المنطقة الأوروبية. ويشغّل هذا الجناح طائرات "كيه سي-135 ستراتوتانكر"، وهي طائرة نفاثة بأربعة محركات يبلغ طول جناحيها 131 قدمًا، ويمكنها حمل ما يصل إلى 83 ألف رطل من البضائع.