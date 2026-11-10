عباس أبو الحسن يرد على انتقادات حواره مع أحمد السبكي: البودكاست مش إنترفيو

أثار حوار المنتج أحمد السبكي مع الفنان عباس أبو الحسن، ضمن بودكاست "حوارات مع عباس"، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض مقدم البرنامج لانتقادات من عدد من المتابعين، بسبب طريقة إدارته للحوار ومقاطعته المتكررة لضيفه، ما حال دون استكمال عدد من الحكايات المتعلقة بمشواره الإنتاجي وعلاقته بنجوم ومخرجين شكلوا محطات مهمة في تاريخ السينما المصرية.

وانتقد متابعون ما وصفوه بـ"ضعف استعداد عباس أبو الحسن للقاء"، وعدم امتلاكه المعلومات الكافية عن تاريخ ضيفه وتفاصيل تجربته، رغم ما يمتلكه السبكي من رصيد إنتاجي يتجاوز 100 فيلم.

وأشار أحد المتابعين إلى أن السبكي بدأ خلال الحوار الحديث عن عدد من الموضوعات والحكايات المهمة، سواء المتعلقة بأفلامه أو علاقته بمخرجين ونجوم، لكن مقاطعات عباس المتكررة حالت دون استكمالها، معتبرا أن الحلقة كانت فرصة لتوثيق شهادات منتج عاصر مراحل مهمة من تاريخ السينما المصرية، ولم تُستثمر بالشكل الكافي.

كما انتقد متابع آخر ما وصفه بـ"ضعف المعلومات السينمائية والحياتية" لدى عباس أبو الحسن، فيما رأى آخرون أنه رغم استضافة الفنان عددا من نجوم وصُناع الفن في حلقات البودكاست، إلا أن استضافة أحمد السبكي، بالنظر إلى تاريخه الطويل وما لديه من حكايات عن أفلام ومخرجين ونجوم، كانت تستحق تحضيرا أكبر، معتبرين أن طريقة إدارة الحوار أهدرت فرصة الاستماع إلى تجربة فنية وإنتاجية ثرية.

عباس أبو الحسن يرد على الانتقادات

وفي مواجهة هذه الانتقادات، نشر عباس أبو الحسن عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشورا أشاد فيه بالمنتج أحمد السبكي، وكتب: "الناس المتخيلة إني هعرف أزنق المنتج المخضرم صاحب الـ100 فيلم الحاج أحمد السبكي، في لقاء البودكاست، بقولهم لا والله يا ريت، ده يطبق 10 زيي ويحطهم في جيبه من غير ما يحسوا ولا يتضايقوا".

وتابع: "المهم إني مكنتش أعرف الراجل ده وكنت متخيل إننا مش هنسلك مع بعض كمنتج وممثل، لكن عملت معاه فيلمين وداخلين نصور التالت، وانبسطت بصحبته وألفت فيه ريحة الراجل المعلم بتاع زمان صاحب الهيبة والسماحة في اللحظة نفسها، اللي بيشتغل بعرفه وغريزته هو، وحتى لو تعبك في التفاوض فكلمته واحدة وبيتمسك منها، لأنه من زمن آخر المنتجين المستقلين المغامرين المحترمين واللي كمان دمهم خفيف".

كما دافع عباس عن أسلوبه في إدارة الحوارات، موضحا وجهة نظره في طبيعة البودكاست، وكتب: "هناك لبس وخلط شائع في فهم طبيعة البودكاست كوسيط إعلامي.. البودكاست مش إنترفيو، هو تفاعل طبيعي، وقعدة حوار تلقائي بين عباس بشخصيته وتجربته وقناعته وصديق هو شخصية استثنائية في مجاله، يعني مش مذيع بيسأل ضيف، وأنت كمشاهد خدها كأنك بتتفرج عليها زي ما بتتفرج على عمل درامي بروحه وعيوبه".

وواصل: "يعني البودكاست ده تحديدا طبيعته إنه مش معمول بوعي إن في حد بيتفرج علينا وإني عايز أوصل معلومة، ودي قوة جذب النوع ده من البودكاست.. يا تاخده بعبله يا تسيبه كله، لكن التعليق على إدارة الحوار مالهاش مكان، تعليق على أفكار آه طبعا".