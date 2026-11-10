أحمد فلوكس: تكريم والدي بمهرجان القاهرة السينمائي وهو على قيد الحياة أسعد قلبه

أعرب الفنان أحمد فاروق فلوكس عن سعادته بتكريم والده الفنان فاروق فلوكس بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل افتتاح دورته الـ 47، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، قائلا إن هذا التكريم أسعد قلب والده، خاصة أنه يأتي تقديرًا لمشواره الفني وهو على قيد الحياة.

وأضاف "فلوكس" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، مساء الاثنين، إن والده أعطى الكثير للفن، وفضّل العمل به على الهندسة رغم تخرجه في كلية الهندسة وعمله بشهادته، قائلاً: "بشكر بلدي ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، أسعدوا قلب والدي بهذا التكريم، خصوصًا أن اسمه نفسه هزني.. مشوار العمر".

وتابع أن والده ضحّى بالكثير من أحلامه وطموحاته المهنية من أجل أبنائه، وكان يضع تعليمهم وتوفير حياة أفضل لهم على رأس أولوياته، قائلاً: "أي حد كان عنده أحلام في مهنته، كان ممكن يتنازل عن جميع أحلامه لمجرد إن أهم حاجة في عمره إنه يعلمنا ويدخلنا مدارس كويسة ونبقى في أفضل حال".

واستكمل أن والده تلقى خبر التكريم بسعادة كبيرة، وأن مكالمة طويلة جمعتهما عقب إعلان الخبر، استعادا خلالها محطات عمره على المستويين الشخصي والفني، مؤكدًا أن تكريم الفنان في حياته يمثل فارقًا كبيرًا بالنسبة له.

واستطرد أن جيل والده قدم الكثير للفن ولمصر، وكانوا واجهة مشرفة، معربًا عن أمله في أن يستطيع الجيل الحالي تقديم جزء مما قدموه.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تكريم الفنان فاروق فلوكس، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من ستة عقود، وإسهاماته المتميزة في السينما والمسرح والتليفزيون، وما قدمه من شخصيات تركت بصمتها في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بفنان امتلك موهبة خاصة في تجسيد الشخصيات الإنسانية بمختلف ملامحها وتناقضاتها، واستطاع أن يمنح الأدوار التي يؤديها حضورًا يتجاوز مساحتها على الشاشة أو خشبة المسرح، فبابتسامته المميزة، وتلقائيته في الأداء، وقدرته على التقاط التفاصيل الدقيقة للشخصية.