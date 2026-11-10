سنغافورة تطلق خدمة تخزين الذهب للبنوك المركزية

أطلقت سنغافورة اليوم الثلاثاء خدمة تخزين الذهب لحساب البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية في العالم، بهدف الاستفادة من الطلب العالمي على تنويع أماكن حفظ احتياطيات الذهب.

وقالت سلطة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم حفظ الذهب في خزانة العملة الوطنية السنغافورية التي تسع حوالي 500 طن ذهب، مع وجود إمكانية لزيادة مساحة التخزين مع زيادة الطلب على هذه الخدمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان سلطة النقد القول، إنها ستقدم أيضا خدمة حسابات لحفظ الذهب لصالح البنوك المتخصصة في تداول المعادن النفيسة والموجود مقرها في سنغافورة، وتتمتع بالخبرة والدراية في تقديم الخدمات المتعلقة بالذهب وتوفير سيولة التداول لهذه المؤسسات.

وتوفر هذه الخدمة خيارا سياديا إضافيا لحفظ الذهب في سنغافورة، يجمع بين الحفظ الآمن والمخصص للأصول، والخدمات الموثوقة، والوصول الفعال إلى سيولة سوق الذهب خلال ساعات التداول في آسيا، بحسب البيان.

في الوقت نفسه، تعتزم سلطة النقد ووزارة المالية في سنغافورة إطلاق إطار عمل مطوّر لضريبة السلع والخدمات، بهدف دعم سوق تداول الذهب بالجملة، وبناءً على التدابير الضريبية الحالية المطبقة في هذا القطاع. ويقضي الإطار الجديد بتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل خدمات محددة مرتبطة بتداولات الذهب بالجملة بين المؤسسات المؤهلة، مثل خدمات التخزين، والتنقية، والمعايرة، والوساطة.