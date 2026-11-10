محمد طرزي: مقولة لنجيب محفوظ وحكاية شاب ألهمتاني لكتابة رواية ميكروفون كاتم صوت

• محمود عبدالشكور: الرواية تجسّد الغربة داخل الوطن

قال الروائي اللبناني محمد طرزي، إن شرارة روايته «ميكروفون كاتم صوت» جاءت من مقولة الأديب نجيب محفوظ «وطن المرء ليس مكان ولادته؛ لكنه المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاته للهروب»، وعبارة سمعها من شاب عشريني بمقهى عن فشل محاولاته للهروب من «المقبرة»، قبل أن يعرف في اليوم التالي بانتحاره ويتعرف إليه من صورته بالصحيفة.

جاء ذلك خلال مناقشة الرواية الصادرة عن دار الشروق، أول الاثنين بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بمشاركة الناقد محمود عبد الشكور، وإدارة الباحث مصطفى الطيب. وبدأت الندوة بجولة داخل المتحف، وانتهت بجولة في جزء آخر منه.

وأضاف طرزي أنه زار المكان المسمى «المقبرة»، وحضر عزاء الشاب، وعرف هناك أنه تناول دواءً وفارق الحياة وهو يصلي على سجادته ويقرأ القرآن، موضحًا أنه تخيل بقية أحداث الرواية، وأهداها إلى الشاب، متسائلًا إن كان انتباهه إلى دلالة كلماته حينها كان سيتيح له الحديث معه ومحاولة مساعدته قبل إقدامه على الانتحار.

ولفت إلى أنه اتجه إلى التاريخ العربي المشرقي، الذي رأى أنه أقل حضورًا روائيًا مقارنة بالتاريخ الأندلسي، قبل الانتقال إلى بيئته المحلية، مستلهمًا تجربة محفوظ في بلوغ العالمية من خصوصية المكان.

وأشار إلى أن وصول نسخ الرواية إلى جائزة نجيب محفوظ للأدب تعثر في البداية، قبل تسليمها في الساعات الأخيرة للترشح، لتفوز لاحقًا، ويتجدد ارتباطه بمحفوظ، الذي حضر أثره منذ الفكرة الأولى.

وتناول دلالات أسماء الشخصيات وعلاقتها بتطلعاتها وواقعها، موضحًا أن الميكروفون يُستخدم لإيصال الصوت والدعاية السياسية والدينية، وقد يتحول إلى وسيلة لفرض صوت والتشويش على أصوات الآخرين. وأضاف أن تعبير «كاتم الصوت» يحمل دلالة إسكات الآراء، ويستدعي أيضًا صورة مسدس مزود بكاتم للصوت، يقتل دون أن يُسمع دويه.

وردًا على سؤال الكاتبة الصحفية إيمان صبري خفاجة، التي أشارت إلى أن الرواية تنطلق من زاوية لا يتناولها الأدب اللبناني كثيرًا، تحدث طرزي عن البيئة الاجتماعية لشخصياته، وتاريخ المدينة ومعالمها وذاكرتها.

وفازت الرواية بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها العاشرة بالعام نفسه. وتتناول بيروت بين عامي 2018 و2022، وواقع المهمشين وسط الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ.

وخلال كلمته، قال الكاتب والناقد الأدبي محمود عبد الشكور إن الرواية تجسد غربة الإنسان داخل وطنه وحيرة جيل بين البقاء والرحيل، عبر شخصية «سلطان»، دارس التجارة الذي يعمل بنعي الموتى ويعيش بالمقبرة ويفكر بالسفر، في تجربة تتقاطع مع تطلعات شباب عربي.

وأكد عبد الشكور أن الرواية تتجاوز خصوصية الواقع اللبناني لتمسّ القارئ في مختلف أنحاء الوطن العربي؛ فإذا تجاوزنا اللهجة المحلية، وجدنا شخصياتها ومشكلاتها قريبة من تجارب نعرفها، مستشهدًا بمهنة نعي الموتى التي يمارسها سلطان بالسيارة ومكبر الصوت، موضحًا أنها معروفة أيضًا في مصر، حيث كان المنادي يتنقل قديمًا سيرًا على قدميه، مستخدمًا «النقارة»، الشبيهة بالطبل، للإعلان عن الوفيات.

وأشاد بتحويل الأفكار إلى تفاصيل ومشاعر، وبشخصيات مركبة تتكشف تدريجيًا، وتتجاوز التقسيم إلى خير وشر مطلقين، مشيرًا إلى أن سلطان أكثر وضوحًا في معرفة ما يريده من شخصيات أخرى بالرواية، وتناول المستويين الواقعي والمجازي للمقبرة والميكروفون، والتناقض الذي يحمله العنوان، مشيرًا إلى أن الكتابة صوتًا مستمرًا لا ينقطع.

وشهدت الندوة حضور أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، والكاتب الصحفي طارق الطاهر، مدير متحف نجيب محفوظ، والكاتبة شيرين سامي، وإيمان خفاجة، وعمرو عز، وأحمد أسامة، وعبدالرحمن الحسيني وهدى أبو زيد.