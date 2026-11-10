شهيد ومصابون وسط تواصل القصف والنسف في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار واستهداف الصيادين في عرض البحر، بالتزامن مع اعتداءات متفرقة طالت مناطق جنوبي القطاع ووسطه.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، بوصول شهيد إلى مجمع ناصر الطبي برصاص قوات الاحتلال بمنطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس.

وفي أحدث الاعتداءات، أصيب صياد فلسطيني، إثر مهاجمة زوارق حربية إسرائيلية عددا من مراكب الصيادين في بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط إطلاق نار باتجاهها، ما تسبب بتدمير قاربين.

كما أطلقت آليات الاحتلال قنابل صوتية شرقي خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان إثر قصف مدفعي استهدف مناطق جنوبي المدينة.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة دير البلح، ضمن الاعتداءات المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب 14 آخرون، أمس الاثنين، جراء غارات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 إلى 1,613 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 5,833، إضافة إلى انتشال جثامين 849 شهيدا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغت الحصيلة التراكمية 74,643 شهيدا و175,962 مصابا.



