عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية بالقرب من قبة الصخرة المشرفة، ورقصوا وغنوا في ساحاته.

وفي سياق متصل، رصدت محافظة القدس خلال شهر أكتوبر، اقتحام 6,176 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب دخول 8,885 آخرين تحت غطاء السياحة، تحت حماية قوات الاحتلال.

وشهد شهر أكتوبر تصعيدا في فرض الطقوس التوراتية العلنية داخل المسجد، شملت الصلوات الجماعية والترانيم والغناء والرقص، وأداء ما يُسمّى "السجود الملحمي"، وإدخال "الأصناف الأربعة" النباتية، ورفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة.

كما تواصلت الانتهاكات في محيط المسجد، بما فيها أداء طقوس تلمودية قبالة باب الرحمة، واستهداف المنطقة الشرقية، والتحريض على الاقتحامات.

وشملت الانتهاكات اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ وإبعاده أسبوعا، واستهداف موظفي الأوقاف الإسلامية الأردنية، إلى جانب اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد برفقة عضو الكنيست موشيه فيجلين في 26 أكتوبر.

وفي وقت سابق، حذرت محافظة القدس من خطورة استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة على الأرض واستباحة المسجد الأقصى المبارك وتعطيل حياة المقدسيين وحركتهم اليومية، بالتزامن مع تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين انتهاكاتهم في المدينة.

وشددت على أن حماية المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك لا يمكن فصلها عن إجراءات الاحتلال التي ترافقها في البلدة القديمة وسلوان ومحيط المسجد الأقصى، من إغلاق للشوارع وتشديد للإجراءات العسكرية وتعطيل لحركة الفلسطينيين، بما يحوّل القدس إلى مدينة تُدار حركة سكانها وفق احتياجات المستوطنين وطقوسهم.

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك ليس ساحة مفتوحة لتجارب سلطات الاحتلال ومستوطنيها، ولا مكانًا لإعادة إنتاج طقوس تاريخية مزعومة على حساب هوية المسجد الإسلامية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة برمتها.

ودعت المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والمؤسسات الدولية المعنية، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف الاقتحامات والطقوس الاستفزازية داخل المسجد الأقصى، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها التي تستهدف حرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وأكدت محافظة القدس أن القدس وأقصاها سيبقيان عنوانًا للهوية الوطنية والدينية الفلسطينية، وأن إجراءات الاحتلال وممارسات المستوطنين، مهما تصاعدت، لا تمنح الاحتلال شرعية على المسجد ولا تغيّر من حقيقة هويته ومكانته الدينية والقانونية.