الحكومة الإندونيسية تتخذ إجراءات ضد 11 شركة بسبب حرائق الأراضي

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ألغت وزارة الشئون الزراعية والتخطيط المكاني الإندونيسية، تراخيص استخدام الأراضي لـ11 شركة مرتبطة بحوادث حرائق الأراضي في منطقة كاليمانتان.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشركات التي تم سحب التراخيص منها تنقسم إلى خمس فئات، وذلك بناء على مراجعة الوزارة وتوصيات إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية.

وقال وزير الشئون الزراعية، نصرون وحيد، للصحفيين في جاكرتا أمس الاثنين: "أوصى رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية بإلغاء تراخيص زراعة الأراضي لـ 11 شركة".

وأوضح نصرون أن السلطات ستواصل مراقبة الشركات لضمان عدم استئنافها لحرق الأراضي.