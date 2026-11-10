انطلاق المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي المفاوضات الثلاثية والولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي تعد الأولى منذ محادثات جنيف في فبراير، التي انتهت دون نتائج جوهرية.

ويترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما يقود الوفد الأوكراني رستم عمروف، والوفد الروسي فلاديمير مدينسكي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى تمكين موسكو وكييف من مناقشة مخاوفهما الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، سعيا إلى التوصل لحلول ملموسة.

لكن مسئولا أوكرانيا رفيع المستوى قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن كييف لا تتوقع نتائج محددة، فيما شددت برلين على ضرورة التحقق من استعداد روسيا للتفاوض بجدية.

مخاوف أوروبية من تقارب واشنطن وموسكو

وتتزامن المفاوضات مع مخاوف أوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات أمريكية روسية لا تراعي مصالح كييف وحلفائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توقع إبرام اتفاق «كبير جدا» مع موسكو يشمل أوكرانيا وأوروبا بأكملها، بعد سلسلة انتقادات وجهها إلى القيادة الأوكرانية.

وفي محاولة لضمان حضورها في المسار الدبلوماسي، يتوجه ممثلون أوروبيون إلى الإمارات لإجراء محادثات منفصلة مع الوفدين الأمريكي والأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تنسيق المواقف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي شددت على ضرورة وقف إطلاق النار قبل أي نقاش بشأن إعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية.

خلافات حول الأراضي والضمانات الأمنية

ولا تزال مواقف موسكو وكييف متباعدة بشأن القضايا الأساسية. فروسيا تطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك وإعادة تحديد الهيكلية الأمنية الأوروبية، بينما ترفض كييف التخلي عن المنطقة وتطالب بضمانات أمنية قوية تحول دون تعرضها لهجمات روسية جديدة.

ويعارض الكرملين كذلك نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية للطاقة، ما يهدد ملايين الأوكرانيين بانقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه مع اقتراب فصل الشتاء.



