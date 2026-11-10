فايننشال تايمز: نتنياهو يتصل بترامب يوميا لدفعه إلى استئناف الحرب على إيران

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يوميا"، لحثه على تجاهل جهود الوساطة واستئناف الحرب ضد إيران.

ونقلت الصحيفة البريطانية مساء الاثنين، عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن "نتنياهو يتصل به (ترامب) يوميا لحثه على استئناف الحرب"، وسط جهود دبلوماسية تقودها قطر لبلورة اتفاق بين واشنطن وطهران.

وأضاف المصدر أن شخصيات داخل البيت الأبيض وخارجه تعارض تجدد القتال، وتسعى إلى التصدي لضغوط نتنياهو الرامية إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

ولفت المصدر إلى أن "قادة المنطقة يطالبون ترامب بعدم التصعيد وإعطاء الأولوية للمفاوضات".

وبحسب مصدر آخر مطلع على الأوضاع في إسرائيل، فإن نتنياهو يريد بالفعل استئناف الحرب، لكنه أشار إلى عدم وجود حملة منسقة حاليا لإقناع ترامب بذلك.

وذكرت الصحيفة أن ضغوط نتنياهو المتواصلة لاستئناف الحرب تثير قلق قادة دول عربية وإسلامية، يخشون أن يؤدي تجدد القتال إلى رد إيراني أوسع نطاقا وتعميق حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

تحركات دبلوماسية

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، لبلورة اتفاق ينهي حالة اللا حرب واللا سلم، في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.

وعقب لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في واشنطن، الاثنين، تحدث ترامب عن "زخم إيجابي" نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال دبلوماسي مطلع على اللقاء إن الجانبين اتفقا على أن "الدبلوماسية هي المسار المفضل للمضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق"، وفق الصحيفة.

وفي اليوم ذاته، قال ترامب إن قطر والسعودية حريصتان على التوصل إلى حل سلمي للصراع مع إيران، لكنه أكد استعداد واشنطن لاستئناف الضربات العسكرية "إذا لزم الأمر".

وذكرت "فايننشال تايمز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وأمير قطر تميم بن حمد، أجروا اتصالات مع ترامب خلال الأيام الأخيرة، لحثه على منح الجهود الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

ويخشى قادة المنطقة، وفق الصحيفة، أن يؤدي استئناف الحرب إلى رد إيراني أوسع، يزيد حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

حسابات إسرائيلية

وفي إسرائيل، يتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالسعي إلى استئناف الحرب على إيران لإفشال جهود زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أو دفعه إلى تشكيل حكومة وحدة يتناوبان على رئاستها.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة، عقب تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

خلافات تعرقل المفاوضات

ومنذ أسابيع، يواجه الوسطاء صعوبات في كسر الجمود بين واشنطن وطهران، على خلفية خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

ويناقش الطرفان مقترحا يستند إلى خطة مدتها 7 أيام قدمتها إيران في سبتمبر الماضي، ورفضها ترامب آنذاك.

والاثنين، نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر مطلع على المحادثات أن لقاءين منفصلين أجراهما رئيس الوزراء القطري مع ترامب ونائبه جيه دي فانس، أحرزا "تقدما جيدا" بشأن الملف الإيراني.

وأضاف المصدر أن المحادثات استهدفت تضييق الخلافات بين واشنطن وطهران.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، عن مسئول لم تسمه، نفيه صحة تقارير عن مفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال المسئول إن طهران لن تتفاوض إلا في إطار 7 شروط سبق أن أبلغتها إلى واشنطن، بينها رفع الحصار البحري والعقوبات أحادية الجانب، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنهاء الحرب.

وحذرت إيران من استعدادها للرد على أي هجمات جديدة، مع إمكانية اتساع نطاق الصراع إلى خارج المنطقة.

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلفت آلاف القتلى بحسب طهران، التي ردت بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها تعثرت بشدة جراء خلافات بين الجانبين.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية حليفة للولايات المتحدة، فيما تؤكد إيران سلمية برنامجها النووي، وتنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية غير معلنة رسميا، ولا تخضع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.