شهيد ومصابون جراء غارة للاحتلال جنوب شرق مدينة غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافاتها في مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بوصول شهيد وعدد من المصابين إلى المستشفى المعمداني، جراء غارة جوية استهدفت سطح مركز إيواء الأوقاف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وصباح اليوم استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بوصول شهيد إلى مجمع ناصر الطبي، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات برصاصة في البطن، أطلقها جنود الاحتلال داخل مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة خان يونس.

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللته إصابة مواطنين، بينهم طفل وصياد، وتدمير مركبي صيد، إلى جانب القصف المدفعي وإطلاق النار وتحركات الآليات العسكرية وعمليات نسف منازل ومبانٍ سكنية، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أُصيب صياد فلسطيني ودُمر مركبا صيد، صباح اليوم، جراء استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية عددًا من مراكب الصيادين في عرض البحر، وسط إطلاق نار كثيف باتجاهها.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت آليات الاحتلال العسكرية إطلاق النار جنوبي مدينة خان يونس، فيما تعرضت المنطقة لقصف مدفعي، تزامنًا مع تصاعد أعمدة الدخان والتحليق المكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

وفي السياق ذاته، أطلقت آليات الاحتلال قنابل صوتية شرقي مدينة خان يونس، ضمن الاعتداءات المتواصلة على المناطق الشرقية من المدينة. أما في المحافظة الوسطى، فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح بقصف مدفعي، فيما أصابت قذيفة مدفعية منزلًا شرق مخيم المغازي.

وشهدت المناطق الشرقية من مخيم المغازي تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا منذ ساعات الفجر الأولى، إذ نفذ جيش الاحتلال ثلاث عمليات نسف لمبانٍ سكنية، تركزت إحداها في محيط دوار أبو ناموس شرقي المخيم، وسط انفجار عنيف وتصاعد كثيف للدخان من المنطقة.

كما رُصدت عمليات نسف أخرى في محيط مسجد حسني شرقي المخيم، في وقت شهدت فيه المنطقة حركة نشطة للآليات العسكرية والدبابات الإسرائيلية شرق بلدة المصدر وجنوب مخيم المغازي، ترافقت مع إطلاق نار كثيف.

وفي مدينة غزة، أُصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة الكرامة شمال غربي المدينة، مساء أمس الاثنين، ونُقل لتلقي العلاج بعد إصابته في الكتف، جراء إطلاق النار الإسرائيلي في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تتوزع بين الاستهداف المباشر للمواطنين والصيادين، والقصف المدفعي، وإطلاق النار، وعمليات تدمير المباني السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.