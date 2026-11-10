هل يصبح هيجسيث ثالث وزير يواجه إجراءات العزل في تاريخ الولايات المتحدة؟

قدم النائب الجمهوري البارز توماس ماسي هذا الأسبوع مشروع قرار يمهد لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في خطوة قد تجعله ثالث وزير أمريكي عبر التاريخ يواجه إجراءات العزل.

واستعرضت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني الآلية التي يستخدمها مجلس النواب لتوجيه اتهامات تستوجب العزل ضد أحد أعضاء الإدارة الأمريكية، والمسار المحتمل لتلك الإجراءات.

• كيف تسير إجراءات العزل؟

يمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب السلطة الحصرية لبدء إجراءات العزل عبر توجيه الاتهامات، بينما تتم المحاكمة في مجلس الشيوخ.

ويمكن أن تبدأ الإجراءات بتحقيق تجريه إحدى لجان مجلس النواب، ثم تعرض نتائجه لاحقا على المجلس للتصويت على مشروع قرار بشأن توجيه لائحة اتهام تتعلق بالعزل، ويتطلب إقرارها الحصول على أغلبية بسيطة.

بعد ذلك، تُعقد محاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث يتطلب إصدار حكم بالإدانة الحصول على أغلبية خاصة، وهي ثلثا أعضاء المجلس.

لكن مسار الأحداث لا يقتصر بالضرورة على هذا السيناريو.

فقد قدم ماسي، يوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل هيجسيث، وبات أمام قادة الحزب الجمهوري الآن مهلة يومين تشريعيين لتحديد موعد للتصويت عليه في مجلس النواب.

وبإمكان قادة الحزب الجمهوري طرح اقتراح بتأجيل النظر في القرار -أو عرقلته- عند حلول موعد التصويت.

أما إذا وافق مجلس النواب على مشروع قرار العزل، فستنتقل المسألة بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

ورغم أن إدانة المسئول تتطلب تصويت ثلثي الأعضاء في ختام المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، لكن من المحتمل أن يسلك المجلس - الذي يسيطر عليه الجمهوريون- مسارا بديلا يغني عن إجراء المحاكمة برمتها.

ففي حال نجاح التصويت على توجيه لائحة اتهام في قضية العزل بمجلس النواب، فمن المرجح أن يسعى مجلس الشيوخ إلى رفض القرار أو إحالته إلى إحدى اللجان لمزيد من الدراسة، وكلا الإجراءين يتطلبان الحصول على أغلبية الأصوات.

• ماذا تتضمن الاتهامات الموجهة إلى هيجسيث؟

قدم ماسي ثماني بنود في لائحة الاتهام لعزل هيجسيث. تتضمن اتهام وزير الدفاع الأمريكي بشن حرب في إيران دون موافقة الكونجرس، وتجاهل القوانين المتعلقة بالحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وإصدار توجيهات لوزارة الدفاع بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

كما يشير أيضا إلى تحركات الولايات المتحدة في إيران وفنزويلا واليمن، بالإضافة إلى استهدافها سفنا في نصف الكرة الغربي يُعتقد أنها كانت تحمل مواد مخدرة. وقد أسفرت هذه العمليات، التي بدأت العام الماضي، عن تدمير ما لا يقل عن 80 سفينة ومقتل 243 شخصا، في حين لم يقدم البنتاجون أدلة علنية تدعم اتهاماته ضد الأشخاص الذين قُتلوا.

وفيما يتعلق بإيران، يتهم هيجسيث بإصدار أوامر للقوات المسلحة الأمريكية بالانخراط في أعمال عدائية في غياب إعلان حرب، أو تفويض قانوني آخر، أو حالة طوارئ وطنية.

وبحسب النص الذي قدمه ماسي، فإن هيجسيث "أساء استخدام سلطات منصبه الرفيع" من خلال "تنفيذ أمر غير قانوني ببدء أعمال عدائية، رغم عدم وجود إعلان حرب، أو تفويض قانوني محدد، أو حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة".

كما يُتهم هيجسيث بأنه رسخ في وزارة الدفاع الأمريكية "ثقافة قائمة على شن الحروب"، حيث يتباهى بازدراء ما يسميها "قواعد الاشتباك الغبية"، مفضلا عليها "تحقيق أقصى درجات الفتك، بدلا من الالتزام الفاتر بالقانون".

ويشير ماسي إلى أن الضربة الأمريكية التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران كانت نتيجة "يمكن توقعها" لقرارات هيجسيث.



وفيما يتعلق باليمن، يُتهم هيجسيث بشن حرب "غير قانونية" ساهمت في مقتل مدنيين. أما في فنزويلا، فيصف ماسي العملية التي انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها "عمل حربي ضد دولة ذات سيادة، نُفذ تحت ستار إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات".

وتخلص الاتهامات إلى أن "الوزير هيجسيث تصرف في كل هذه الوقائع على نحوٍ يناقض الأمانة الموكلة إليه كوزير للدفاع، ويقوض الحكومة الدستورية، مما ألحق ضررا جسيما بقضية القانون والعدالة، وتسبب في أذى واضح للشعب الأمريكي".

• من هما الوزيران الأمريكيان السابقان اللذان خضعا لإجراءات العزل؟

إذا نجح تصويت مجلس النواب على تحريك لائحة الاتهام بشأن العزل، سيصبح هيجسيث ثالث وزير أمريكي يواجه إجراءات العزل.

وقد واجه وزير الحرب ويليام بيلناب إجراءات العزل في عام 1876 بسبب تلقيه رشى وتورطه في قضايا فساد.

وحاول بيلناب استباق إجراءات العزل بتقديم استقالته، واعترف بذنبه باكيا أمام الرئيس يوليسيس جرانت في البيت الأبيض. ومع ذلك، مضت إجراءات العزل قدما، لكن مجلس الشيوخ لم ينجح في إدانة بيلناب.

كما واجه أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أيضا إجراءات العزل.

ففي عام 2024، صوت الجمهوريون في مجلس النواب -بفارق ضئيل- لصالح عزل مايوركاس، على خلفية إدارته لملف الهجرة عند الحدود الجنوبية. لكن مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك، صوت لاحقا لإسقاط بندي الاتهام الموجهين ضده.

• هل يمكن إعفاء هيجسيث من منصبه؟

تتطلب عملية إعفاء أي مسئول من منصبه الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته بناء على تهم تتعلق بإجراءات العزل.

ولم يسبق أن حدث أمر كهذا مع أي وزير في الإدارة الأمريكية.

وصرح مساعد لأحد أعضاء الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي بأن هناك مبررا قويا يدعو مجلس الشيوخ إلى إحالة الأمر إلى لجنة مختصة لإجراء تحقيق، بدلا من الانتقال مباشرة إلى مرحلة المحاكمة.

لكن المساعد أشار إلى أنه لن تُتخذ أي قرارات بهذا الشأن إلا بعد البدء فعليا في إجراءات العزل.

• كيف كان رد فعل هيجسيث؟

قال هيجسيث يوم الاثنين إنه لا يشعر بالقلق إزاء المساعي الرامية لعزله، مضيفا أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنه لو أتيحت له فرصة أخرى، فإنه سيشن الحرب على إيران مجددا.

واعتبر هيجسيث أن الخلافات في الكونجرس حول القرارات السياسية في البنتاجون هي في الواقع "خلافات مع النجاح"، على حد تعبيره.