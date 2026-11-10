عملية أمنية واسعة قرب قاعة إلبفيلهارموني في هامبورج عقب إصابة شخصين

دفعت قوات الشرطة والإطفاء بقوات كبيرة إلى محيط قاعة إلبفيلهارموني للحفلات في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الثلاثاء، في أعقاب تلقي بلاغ عن إصابة شخصين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "وقع انتشار أمني واسع بعدما تلقينا بلاغا عن إصابة شخصين. ونحن موجودون في الموقع بنحو 12 سيارة دورية". ولم يرغب المتحدث في الكشف عن طبيعة الإصابات التي لحقت بالشخصين، وقال: "خلفيات الإصابات جزء من التحقيقات".

ووفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد خطر يهدد السكان. وذكرت تقارير لعدة وسائل إعلام أن الإصابات قد تكون ناجمة عن إطلاق نار.

ولم يتمكن المتحدث في البداية من تأكيد ما إذا كانت الشرطة قد فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة المحيطة بقاعة إلبفيلهارموني. وكانت الشرطة قد تلقت البلاغ بشأن الواقعة في نحو الساعة 50ر8 صباحا (التوقيت المحلي).