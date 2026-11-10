يديعوت أحرونوت: منصور عباس يبدي استعدادا للاعتراف بحماس منظمة إرهابية مقابل شراكة حكومية حقيقية

زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلًا عن مصادر، أن رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أبدى موافقة مبدئية على تنفيذ أحد الشروط التي وضعها رئيس حزب «ياشار»، غادي آيزنكوت، للمشاركة في الائتلاف الحكومي، ويتمثل في الاعتراف بحركة حماس «منظمة إرهابية».

وبحسب المصادر، التي تحدثت للصحيفة، اليوم الثلاثاء، فإن عباس يشترط في المقابل أن يُظهر تحالف التغيير جدية في إقامة شراكة سياسية حقيقية مع قائمته.

وتشمل المبادئ الأربعة التي حددها آيزنكوت لأي شريك محتمل في الائتلاف: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وخدمة جميع المواطنين الإسرائيليين من خلال الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية، إلى جانب الاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ناتان إيشل، أحد أبرز المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالات متكررة مع منصور عباس قبل الانتخابات الإسرائيلية وخلالها وبعد إعلان نتائجها، في محاولة للحيلولة دون دعم القائمة العربية الموحدة حكومة برئاسة غادي آيزنكوت.

وذكر التقرير أن إيشل استفسر مرارًا من عباس بشأن موقف قائمته من دعم آيزنكوت في الكنيست، وسعى إلى إقناعه بعدم تقديم الدعم له، بالتزامن مع حملة نتنياهو العلنية ضد احتمال اعتماد الحكومة المقبلة على الأحزاب العربية.

وأوضح التقرير أن أحد الاتصالات الأولى تناول قانون التجنيد، إذ سأل إيشل عباس عما إذا كانت قائمته ستسمح لآيزنكوت بتمرير القانون في الكنيست، فرد الأخير بأن القرار سيتحدد بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وعقب إعلان النتائج، عاود إيشل الاتصال بعباس، مستفسرًا عما إذا كانت القائمة ستدعم آيزنكوت، إلا أن القائمة العربية الموحدة لم تستجب لاتصاله.

كما تواصل إيشل معه مجددًا بعد بدء نتنياهو حملة سياسية ضد معسكر التغيير، متهمًا إياه بالسعي إلى تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وطرح عليه تساؤلًا بشأن إمكانية دعم آيزنكوت برلمانيًا، رغم عدم رغبته في إشراك القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن الاتصالات بين نتنياهو وعباس ليست مستجدة، إذ تعود بدايتها إلى عام 2019، وتطورت لاحقًا إلى قناة تواصل سياسية مهمة امتدت إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، بمبادرة من إيشل.

ووفقًا للقناة، لم تغلق القائمة العربية الموحدة باب التواصل مع إيشل نهائيًا، رغم امتناعها في الوقت الراهن عن الرد على اتصالاته.