وزير خارجية الإمارات: الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا بالحوار وخفض التصعيد

رحّب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، باستضافة أبوظبي الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، التي انطلقت اليوم، مؤكدًا دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

ونقل عبدالله بن زايد، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والوفود المشاركة، معربًا عن تقديره لثقتهم بدولة الإمارات.

وبحسب ما نشره موقع «الإمارات اليوم»، الثلاثاء، أكد الوزير حرص بلاده على مواصلة جهودها لتقريب وجهات النظر ودعم المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة.

وأعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات عن خطوات عملية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي خلفت معاناة إنسانية جسيمة.

وأكد أن استضافة أبوظبي لهذه المحادثات تعكس الثقة الدولية بدور الإمارات وجهودها في دعم السلام، مشيدًا بمساعي ترامب، لتيسير الحوار بين الأطراف المعنية، وتعزيز فرص الاستقرار، ودفع الحل السياسي للأزمة.

وأشار عبدالله بن زايد إلى أن علاقات الشراكة التي تجمع الإمارات بكل من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا تعزز دورها في تهيئة الظروف المناسبة للحوار، وترسخ نهجها القائم على التعاون وبناء جسور التواصل بين الأطراف المختلفة.

وجدد تأكيد موقف الإمارات الداعي إلى أن الحلول المستدامة للنزاعات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار وخفض التصعيد، مشددًا على التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.