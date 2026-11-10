كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن مدينة الصواريخ الجديدة التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبد اللهي، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري ماجد موسوي.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة «فارس»، صواريخ «عماد» الباليستية متوسطة المدى MRBM، مع رأسها الحربي المناور، إضافة إلى صواريخ قصيرة المدى أخرى ورؤوس حربية تقليدية.

والسبت، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، أن القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري ستكشف النقاب عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض، والعديد من الإنجازات العسكرية الأخرى.

وفي تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، قال محبي إن الحرس الثوري طوّر مجمعات تحت الأرض لإنتاج الأسلحة وتخزينها بهدف ضمان استمرار الإنتاج في ظروف الحرب وتحت القصف الشديد. وأضاف أن هذه المنشآت صعّبت على خصوم إيران تقدير حجم مخزونها الصاروخي.

وأوضح أن تطوير الصناعات الجوفضائية محليًا أتاح لإيران إنتاج معدات دفاعية متطورة على نطاق واسع وتلبية احتياجاتها المحلية، وحوّلها، بحسب قوله، من مستورد للأسلحة إلى مصدر لمعدات جوفضائية متطورة.

وذكر أن القوة الجوفضائية تعتمد على الخبرات المحلية في إنتاج أسلحتها، معتبرًا أن استنساخ قوى عالمية المسيّرة «شاهد 136» يعكس تطور الصناعات الدفاعية الإيرانية.