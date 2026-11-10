طيران الإمارات تعلق خططها لتسيير رحلات إلى مطار برلين مؤقتا

أعلن تيم كلارك، رئيس شركة "طيران الإمارات"، تعليق خطط الشركة لتسيير رحلات إلى مطار برلين في الوقت الراهن.

وقال كلارك للصحفيين في برلين اليوم الثلاثاء: "نأمل في استئناف التواصل مع وزارة النقل هنا لتوضيح بعض الأمور في هذا الشأن".

وكانت الحكومة الألمانية قد منحت الشركة في سبتمبر الماضي حقوق نقل إضافية، بموجب اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الحكومة حينها في بيان أنها وافقت على السماح لـ"طيران الإمارات" بتسيير رحلات إلى مطار ألماني خامس، إلى جانب المطارات الألمانية الأربعة التي تخدمها حاليا، مع تحديد عدد الرحلات بالتنسيق بين الجانبين.

وقال كلارك إن كل شيء سار بسلاسة تامة حتى الاطلاع على بقية بنود الاتفاق، التي لم تكن سخية بالقدر المأمول.

وأضاف كلارك أنه إذا أبدت الوزارة استعدادا للتنازل في بعض النقاط، فإن الشركة مستعدة لبدء تسيير رحلات إلى مطار برلين-براندنبورج اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، وقال: "لكن جرى تأجيل ذلك إلى حين تتوافر لدينا رؤية أوضح". ولم يوضح كلارك النقاط المحددة التي لا ترضي الشركة في الاتفاق.

وتطالب "طيران الإمارات" منذ سنوات بالسماح لها بتسيير رحلات إلى مطار العاصمة الألمانية. وتسيّر الشركة حاليا رحلات إلى فرانكفورت وميونخ ودوسلدورف وهامبورج.

وبموجب حقوق النقل الجديدة، سيسمح للشركة بربط مطار برلين-براندنبورج بمركز عملياتها في دبي، حيث سيكون بإمكان المسافرين مواصلة رحلاتهم عبر رحلات "طيران الإمارات" إلى وجهات أخرى عديدة.

لكن هذه لن تكون الرحلة المباشرة الوحيدة بين مطار برلين ودبي، إذ ستوفر شركة "يورو وينجز" رحلات إلى هناك اعتبارا من 25 نوفمبر الجاري ضمن جدول الرحلات الشتوي.