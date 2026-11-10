افتتاح الجناح العربي للمناخ في مؤتمر كوب 31 بأنطاليا

انطلقت اليوم أعمال الجناح العربي للمناخ في المنطقة الزرقاء، الجناح "بي 185" بمركز أنطاليا للمعارض على هامش المؤتمر الحادي والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية بوصفه منصة عربية مشتركة.



ويستضيف الجناح 84 فعالية على مدى عشرة أيام عمل، بمشاركة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.



ويخصص البرنامج لكل يوم محوراً موضوعياً، يبدأ بالغذاء والزراعة والصحة، ويمر بالطاقة والنقل، وصفر نفايات والمدن المرنة، والتمويل والتجارة والتعليم والشباب، والعلوم والصناعة، والتكامل مع اتفاقيات ريو، والتنمية البشرية والاجتماعية، وينتهي بتعزيز وسائل التنفيذ.



وافتتح اليوم الأول بفعالية بعنوان «تحول النظم الغذائية وتحقيق العمل المناخي من الطموح إلى الأثر»، بمشاركة خبراء من مركز تنسيق النظم الغذائية بالأمم المتحدة، والإسكوا، وصندوق المناخ الأخضر، وجامعة الدول العربية، حيث بحثت الفعالية سبل إدماج النظم الغذائية في الخطط المناخية الوطنية، وتحويل الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.



كما عقدت فعالية بمناسبة اليوبيل الفضي لليوم العالمي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، الذي يوافق مرور 25 عاماً على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم عام 2001، بمشاركة جمعية البيئة الكويتية، حيث سلطت الضوء على الآثار البيئية طويلة الأمد للنزاعات، وهي قضية ذات أولوية خاصة لمنطقتنا.